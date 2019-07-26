НАБУ прийшло кошмарити Окружний адмінсуд по провадженню ГПУ до п’ятирічної давнини

Ганебна практика отримання дозволу на проведення обшуків у ОАСК в різних регіонах України триває.

Суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Людмила Самусь надала безпідставний дозвіл на проведення обшуків в робочих кабінетах десятка суддів Окружного адміністративного суду міста Києва у провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється Генеральною прокуратурою, а відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань… у лютому 2014 року!!!!! Номер провадження № 42014100020000046.

Понад п’ять років це не було актуальним, а наразі – надважливо! Чому? Все дуже просто.

Це – банальний, брудний і цинічний тиск та спроба залякати суддів, котрі не виносять «потрібні» Порошенкові та досі підконтрольним йому НАБУ та ВККС, рішення.

Звернувшись до Єдиного реєстру судових рішень, можна побачити, що це провадження порушено за фактом організації вищими службовими особами Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема — ДДАІ МВС України за попередньою змовою з іншими вищими службовими особами органів прокуратури; судової влади, інших органів державної влади та інших невстановлених осіб, масових зловживань службовим становищем, перевищенням влади працівниками правоохоронного органу та прийняття судами завідомо неправосудних рішень. Мета, начеб то — незаконне переслідування учасників руху «Автомайдан» під час масових акцій протесту у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

Нині, правоохоронці, налякані імовірною відповідальністю за свою хронічну бездіяльність, зненацька вирішили надути щоки і показати свою ефективність. Дарма, що все це — після п’яти років повної бездіяльності та абсолютно нульового результату?

Навіть, людині без юридичної освіти зрозуміло, що ОАСК не розглядає справи, пов’язані із адміністративними правопорушеннями. То ж, інтелектуалам із НАБУ або це не відомо, або вони ігнорують підсудність, підмінивши її, як зазвичай, політічною доцільністю.

Традиційні нічні візити Артема Ситника до Порошенка, виконання ним захцянок та замовлень боса — екс-президента, гучний скандал із участю НАБУ у корупційних оборудках, пов’язаних з Укроборонпромом — красномовно свідчить про те, що Бюро не є незалежним органом. Воно однозначно потребує повного перезавантаження. Втім, як й інші судові та правоохоронні структури держави. Про пряму причетність провокації в ОАСК до Порошенка, про те, що це саме його вказівка, свідчить ще й те, що брифінг НАБУ транслює його телеканал – «5 Канал».

До речі, суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Людмила Самусь не пройшла кваліфікаційне оцінювання, а її матеріали розглядає член ВККС Анастасія Заріцька, справу щодо повноважень якої розглядає Окружний адмінсуд. Вісь пазл і склався!

Поза всяким сумнівом, за весь цей хайп, судді Самусь було обіцяне вдале проходження оцінювання! Тім більше, що вона мала конфлікт інтересів і не мала права розглядати цю справу! Але коли це зупиняло не доброчесних суддів. А НАБУ вміє знаходити потрібні «аргументи» для переконання суддів.

Цікаво, якою буде реакцію на цю ганебну історію Заради Суддів України та ВРП, котра, за законом, мусить реагувати на втручання у діяльність суддів.

А виходячи з того, ВРП досі підконтрольна Порошенку, реакція, вочевидь, буде нульовою.

Це все, що вам треба знати про судову реформу.

Руслан Якушев