НАБУ і ГПУ намагаються розправитися з неугодними суддями

У ці хвилини триває нічим не обґрунтований обшук у тих суддів Окружного Адміністративного суду Києва, які розглядають справи щодо членам ВККС і ВСП. А дозвіл на це беззаконня дала якась суддя Людмила Самусь з Деснянського суду Чернігова по виробництву від … 2014 року!

Схема відома: НАБУ тримає декількох провінційних суддів «на гачку» саме для таких випадків – отримувати санкції на різні обшуки. Або другий варіант: суддя не пройшла квалифоценивание і її справа перебуває у ВККС у дружніх до членів НАБУ. І замість безмежного дозволу на обшук у справі п’ятирічної давності, ця з дозволу сказати – суддя – оцінювання таки здолає. Так, відносно новий орган, який створювали для боротьби з корупцією, успішно її, корупцію, очолив.

Зараз і НАБУ, і ГПУ відчули, що «пахне смаженим» і підняли що порошилися в них п’ять років «справи Майдану», в яких, крім резонансної теми, немає нічого. Зате скільки ж по цій темі можна провести брифінгів та прес-конференцій! Адже ніхто не запитає: а що ви робили п’ять років, чому тільки зараз про це заговорили? Відповідь був би очевидним: політична доцільність «включає» і «вимикає» справи за необхідності. Зараз понаб – дістали, пил скинулись і давай проводити обшуки.

Озлобленість НАБУ зрозуміла: практично всі справи і НАБУ, і ГПУ в ОАСК — програли. На думку юристів, інакше і бути не могло: так звані «антикорупційні розслідування» силовиків – це пустушки, передані в суд для відводу очей, для того, щоб показати громадськості свою ІБД (імітація бурхливої діяльності). Насправді, за весь час свого існування, НАБУ не провела жодної цієї операції, не розслідувала жодної гучної справи. А якщо в полі зору НАБУ і потрапляли великі фігури, то їх справи ніколи не доходили до суду, розвалювалася на етапі розслідування. До суду ж спеціально передаються справи, що не мають судово-правової перспективи. Мета очевидна: зняти з себе відповідальність, сказати, що це не НАБУ не бореться з корупцією, а це судді виносять рішення!

Таким чином, НАБУ намагається влаштувати публічно-показову порку суддям. Робить це голосно, щоб іншим служителям Феміди було неповадно не йти на поводу у НАБУ. Лже-антикорупціонери як би звертаються до всіх суддів: мовляв, дивіться, і з вами буде те ж саме, якщо не будете виносити рішення, угодні органам, які були і поки що залишаються підконтрольними Порошенка, то всіх суддів чекає розправа – нескінченні обшуки, кримінальні переслідування, брудні медіа-кампанії, нацьковування професійних «общественных активістів» та інше.

НАБУ і ГПУ банально суддям мстять за свої програші тими методами, на які здатні: труїть суддів за законні рішення! Самі судді в ОАСК кажуть, що ця PR-акція силовиків на них ніяк не вплине, що вони підкоряються лише одному начальникові» — закону. І жодного незаконного рішення, як би НАБУ не загрожувало, вони не отримають.

Але питання, власне, в іншому: чи може взагалі бути довіра до такого НАБУ? Суспільство наполягає: актуальним є не тільки зміна керівництва НАБУ, а його повна пере завантаження!

Олег Бойко