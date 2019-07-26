На Дніпропетровщині поліцейський врятував дівчину, яка намагалася стрибнути під потяг

Поліцейський вчасно підбіг та встиг відтягнути 24-річну дівчину подалі від рейок. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області

Подія сталась вдень 25 липня поблизу залізничного переїзду у Юр’ївському районі. Під час патрулювання території поліцейський офіцер громади зупинився на червоний сигнал, який сповіщав про наближення потягу. Неподалік переїзду він побачив чергового, який кликав на допомогу.

Чоловік пояснив, що на залізничній колії знаходиться молода жінка в емоційному стані, яка рухається назустріч потягу. До потягу залишалось 50 метрів, коли жінка лягла на рейки. В цей час правоохоронець схопив жінку та відтягнув подалі від потягу.