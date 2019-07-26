Матір хлопчика, тіло якого знайшли у валізі, можливо скоїла самогубство — поліція

Поліцейські припускають, що Анна Пілявська, матір 2-річного хлопчика, якого знайшли 27-го червня мертвим у валізі на околиці Чернівців, покінчила життя самогубством. Про це повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.

“Ймовірно матір 2-річного хлопчика, покінчила з життям. Проте, це ще не підтверджено, тому пошуки жінки продовжуються”, — сказали в прес-службі.

Як повідомлялося, 27-го червня у Чернівцях перехожі виявили валізу з тілом мертвого хлопчика двох років. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Матір хлопчика шукали у Чернівецькій області та сусідніх областях.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, 2-річний хлопчик, якого знайшли у валізі в Чернівцях, помер через бронхіальну астму.