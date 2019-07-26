Гройсман розповів про конфлікти з Порошенком

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в 2016 році він очолив уряд не як людина Петра Порошенка, а як компромісна фігура, і розповів, що всі три роки у нього були конфлікти з екс-президентом.

Про це Гройсман розповів в ефірі “Радіо НВ”, відповідаючи на запитання, чи він не боїться повторити долю Арсенія Яценюка і його партії “Народний фронт”.

“Що сталося з Народним фронтом? Народний фронт в 2014 році взяв на себе відповідальність, і Яценюк став прем’єром в дуже складні часи. Він взяв на себе відповідальність і втримав ситуацію в 2014-2015 році. Хто його топив? Топив чинний тоді президент Петро Порошенко. Чому? На мій погляд, як молодого конкурента на наступні президентські вибори”, – заявив Гройсман.

За його словами Яценюка після відставки в 2016 році повинні були замінити або міністр закордонних справ Павло Клімкін, або міністр фінансів Наталя Яресько. Однак жодна з цих кандидатур не знайшла підтримки у Верховній Раді.

“Я виявився третім варіантом, компромісним, тому що я був спікером парламенту, у мене були нормальні стосунки з депутатами, і вони мене охоче підтримали. Я став не тому, що мене хтось проштовхнути, а тому, що вже була безвихідна ситуація”, – розповів Гройсман.

Він стверджує, що напруга у відносинах між ним і Порошенко виникло ще в 2015 році через місцевих виборів у Вінниці. “В 15-му році, коли були місцеві вибори, у Вінниці йшли дві партії: партія Порошенка і партія Гройсмана. Ми перемогли на цих виборах, і Петро Олексійович ображався дуже довго. Але наші команди навіть не сумісні були тільки тому, що у нас різні принципи і різні підходи. І так було завжди”, – заявив Гройсман.

“В певний період ми працювали разом, і це правда. Я можу сказати, що його є за що подякувати. У 2014 році він взяв на себе відповідальність. У низці рішень, які потрібно прийняти в парламенті, він давав чіткий сигнал своїй фракції голосувати і підтримувати. Але я не можу подякувати за багато речей”, – сказав він.

Гройсман стверджує, що Порошенко, зокрема, постійно ставив палиці в колеса при проведенні реформ.

“Будь-яка зміна, будь-яку реформу – домовитися з ним, щоб він дав сигнал команді голосувати, витрачалися місяці. Ось велика приватизація. Я вносив норму про англійському праві – він був категорично проти, говорив: ні, це неправильно, в нас є українська система правосуддя”, – розповів Гройсман.

“У нас був досить серйозний конфлікт з точки зору роботи з бізнесом. Я як прем’єр-міністр все робив для того, щоб дерегуляцію робити, я постійно захищав бізнес, а всі його пси постійно на нього нападали. Я не міг з цим погодитися”, – додав він.

Гройсман заявив, що він не скандаліст і розповідає про це зараз не з помсти, а задля попередження, щоб подібна ситуація не повторилася в майбутньому.

“Етап пройшов, образ у мене ніяких. У мене є розбіжності, вони, я б сказав, морально-ціннісні”, – підсумував прем’єр-міністр.