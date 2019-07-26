У Кременчуці 19-річна дівчина побила на вулиці чоловіка та забрала телефон

Патрульні за “гарячими слідами” виявили та затримали нападницю. В ніч з 25 на 26 липня у Кременчуці на Полтавщині 19-річна дівчина побила на вулиці чоловіка та відібрала мобільний телефон.

Про це повідомляє Depo.Полтава з посиланням на Facebook-сторінку Патрульної поліції Кременчука.

Після чого, нападниця побігла з подругою у невідомому напрямку. Опрацьовуючи прилеглу територію, у поле зору патрульних потрапили дві молоді жінки, котрі за зовнішніми ознаками підходили за наданим орієнтуванням.

Потерпілий їх упізнав. На місце події викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу. Всі обставини справи тепер з’єднання ясовують слідчі.