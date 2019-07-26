Росіяни 13-ий рік поспіль стали лідерами за обсягами купленої нерухомості в Чорногорії

За підсумками 2018 року громадяни Росії стали лідерами серед іноземців за обсягом купленої нерухомості в Чорногорії. За даними Центрального банку Чорногорії, всього в минулому році покупці з Росії набули в країні нерухомість на суму близько 39 млн євро.

Як нагадує РІА “Новини”, росіяни незмінно лідирують за обсягом купленої в Чорногорії нерухомості з моменту виходу країни з союзної держави Сербії та Чорногорії в 2006 році.

Друге місце після громадян Росії за обсягом купленої нерухомості в минулому році зайняли турки (25,1 млн євро), а замикають трійку серби (14,5 млн євро). Далі йдуть швейцарці, американці, німці, австрійці, шведи, британці і громадяни ОАЕ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни входять в трійку лідерів за обсягом купленого житла в Туреччині. Наприклад, у травні 2019 року в республіці було продано 82,3 тис. об’єктів нерухомості, що на 31,3% більше, ніж роком раніше. На частку іноземців довелося 3,9 тис. угод, цей показник за рік виріс відразу на 62,5%. Також росіяни проявляють інтерес до нерухомості в Грузії, незважаючи на чергове загострення відносин Грузії та Росії.

В середині червня повідомлялося, що попит на кіпрську нерухомість з боку клієнтів з Росії в першому кварталі 2019 року зріс на 40,4%.