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Пожирає мозок: у США чоловік помер через паразита, якого підхопив в аквапарку

26.07.2019

В аквапарку у штаті Північна Кароліна (США) 59-річний чоловік підхопив рідкісного паразита під час купання і згодом помер.

Паразит, який пожирає мозок, потрапив до організму чоловіка через ніс. За словами директора Департаменту охорони здоров’я округу Камберленд Дуейн Холдер, амеба Неглерія Фоулера небезпечна саме у таких випадках.

Медики радять використовувати затиски для носа під час дайвінгу, стрибків та різкого занурення у воду.

Паразит не несе небезпеку для життя людини, якщо його проковтнути.

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