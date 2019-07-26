В Укрзалізниці відмовилися купувати підстаканники за 2000 грн за штуку

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов скасував закупівлю подарункових наборів підстаканників з логотипом УЗ на суму понад мільйон гривень. Керівник компанії доручив ці кошти спрямувати на закупівлю рідкого мила для пасажирських поїздів.

Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу УЗ.

“Пити чай зі стаканів за 2 тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом, може, через це на них хотіли витратити більше мільйона. Нахабність у деяких захмарна. Закупівлю підстаканників зупинив. Вже дав розпорядження: на ці гроші зробимо додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила”, — написав Євген Кравцов.