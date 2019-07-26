Спека з Європи зачепить Україну: синоптики уточнили прогноз погоди на вихідних

Пекельна спека з Європи зачепить трохи і Україну. На вихідних буде в районі 30 градусів, місцями до +33. Дощі очікуються на заході і сході країни. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, спека із Західної Європи завтра, нарешті, зрушиться, але нікуди не зникає, оскільки висока температура повітря пересунеться ближче до центру і сходу Європи. Південна частина континенту і так ще залишиться в зоні спекотної погоди.

Вона зазначила, що гаряча хвиля зачепить і Україну.

“Жарко буде на півдні, сході та в більшості центральних областей України. Тут стовпчики термометрів сягатимуть 28-33 градусів. На решті території України протягом дня 27 і 28 липня передбачається 25-30 градусів. Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на заході і сході України. На півночі, в центрі і в південній частині переважатиме суха погода”, – написала Діденко.