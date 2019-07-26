На Київщині чоловік обстріляв магазин

У селі Шибене Бородянського району затримали чоловіка, який стріляв по магазину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

“Підозрюваний 20 липня поточного року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, біля магазину на території садового товариства “Шибенський” в с. Шибене, підійшовши до групи людей, які відпочивали, і грубо порушуючи громадський порядок, почав чіплятися до дівчини. При цьому, з метою залякування останньої, застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями ФОРД 12 і вистрілив в бік магазину”, – йдеться у повідомленні.

Після інциденту з місця скоєння злочину чоловік втік. Пізніше його затримали. Зловмисником виявився 50-річний житель Києва, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.