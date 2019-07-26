Мати відомого нардепа затримали в аеропорту Києва – ЗМІ

У п’ятницю, 26 липня, в аеропорту “Бориспіль” затримали матір нардепа-втікача Олександра Онищенка Інесу Кадирову.

Про це повідомляє прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Кадирову підозрюють в участі в злочинній схемі по крадіжці природного газу.

“25 липня 2019 року в аеропорту “Бориспіль” затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування”, яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року”, – говориться в повідомленні.

Варто відзначити, що в САП не називають ім’я затриманої, проте ряд ЗМІ, зокрема “Українська правда” з посиланням на свої джерела, говорять про Інесу Кадирову.