«Будемо садити»: Ткаченко показав Зеленському, як хоче зайняти місце Кличка

Кандидат на посаду голови Київської міської держадміністрації Олександр Ткаченко похвалив президента Володимира Зеленського та висловив надію на зміни в країні.

Про це він пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Обраний за списками «Слуги народу» у депутати Верховної Ради гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко стверджує, що Зеленський, який фактично забезпечив перемогу партії на дострокових парламентських виборах, зробив красивий жест, попередивши про жорсткому припиненні корупційних схем серед членів своєї партії.

«Вже як-то віриться в нормальне майбутнє», — зазначив новоспечений депутат.

Відзначимо, в оточенні Зеленського останнім часом активно говорять про швидке призначення Ткаченко посаду голови КМДА. Що цікаво, преса дуже часто акцентує увагу на конфліктних відносинах президента і гендиректора «плюсів», тому цей меседж можна розцінювати як спробу Ткаченко знайти спільну мову з главою держави.

Також Ткаченко вже встиг розкритикувати Кличко за відсутність намірів припинити «двовладдя» у Києві і назвав його дії «договорнячком» між колишнім президентом і мером.