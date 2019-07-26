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Українські вузи сьогодні оприлюднять рейтингові списки абітурієнтів, які надійшли на бюджет

26.07.2019

Вступна кампанія перебуває на фінішній прямій. Сьогодні вузи оприлюднять рейтингові списки абітурієнтів, які надійшли на бюджет.

Разом з тим абітурієнтам розслаблятися не варто. Щоб напевно стати студентом, їм слід особисто привезти в заклад оригінали своїх документів. Встигнути потрібно до 31 липня 18:00. Хто не зробить цього — на бюджетне навчання не потрапить.

Вже 1 серпня вузи оприлюднять остаточні списки зарахованих абітурієнтів.

За даними Міністерства освіти і науки, найпопулярнішими вузами в цьому році стали Київський національний університет ім. Т. Шевченка та Львівський національний університет ім. І. Франка, на третьому місці — Київський політехнічний інститут.

Найбільш затребувані спеціальності — філологія, право, менеджмент та IT-технології.

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