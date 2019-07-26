Матіос намагається зберегти посаду, але Зе-команді він не потрібен

Офіс Президента через Баканова дав вказівку відпустити російських моряків, а танкер затримати.

Зараз вже відомо, що екіпажу затриманого російського танкера не пред’явлено звинувачень, моряки добираються до Молдавії, а звідти вилітає в Москву.

Джерело з штабу Порошенка повідомляє, що його політтехнологи, у свою чергу, зараз опрацьовують стратегію з розгоном меседжу, що Зеленський упустив шанс повернути своїх моряків обмінявши їх на росіян.

Меседж будуть будувати на тому, що це «капітуляція» і мало не зрада.

Стоїть завдання зробити хороший шум на цьому грунті.

Однак, найцікавіше в цій історії, що команда не затримувати моряків надійшла з офісу Баканова і переполохала учасників спецоперації в Ізмаїлі, які уявили себе героями і вже прокалывавшими дірочки під держ. нагороди.

Фронтменом спецоперації в Ізмаїлі було не СБУ, а військова прокуратура на чолі з Анатолієм Матиосом. Ця прокуратура викликала на допити прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель.

Є версія, що Офіс президента хоче прибрати головного військового прокурора. Матіоса попросили добровільно написати заяву про відставку — і він відмовився.

Як розповів theБабелю (видання Коломойського) високопоставлене джерело в ГПУ, 16 липня Андрій Богдан зустрічався зі Степан Полторак і вмовляв його написати в Генпрокуратуру листа про відкликання Матіоса. Полторак теж відмовився. Контракт військового прокурора закінчується 14 жовтня.