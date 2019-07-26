26 липня: все що треба знати за сьогодні. ЦВК опрацювала 100% е-протоколів

(26.07.2019). ЦВК опрацювала 100% е-протоколів, НАБУ оприлюднило записи розмов суддів ОАСК, Бузовій заборонили в’їзд в США, депутатів від “Слуги народу” відправлять в Трускавець на навчання. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Групі вчених вдалося довести загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна під час спостереження за надмасивною чорною дірою Стрілець A, розташованою в центрі Чумацького Шляху

Цитата дня

“Шефе, давай щось “учудимо”, — НАБУ оприлюднило записи розмов суддів ОАСК

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 100% електронних протоколів з результатами голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

“Слуга народу” – 43,16%;

“Опозиційна платформа – За життя” – 13,05%;

“Батьківщина” – 8,18%;

“Європейська солідарність” – 8,12%;

ВО “Голос” – 5,82%.

Любительку авантюр Ольгу Бузову невдачі почали переслідувати не тільки в Росії. Співачці й телеведучій заборонили в’їзд в США через її «тіньовий» бізнес з сумнівною криптовалютою Buzcoin і шахрайською рекламною компанією.

Цифра дня $1,96 млрд

За перший місяць літа держборг України зріс на $1,96 млрд (2,5%) – до $80,35 млрд.

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що попросив главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу не вводити в дію російські “Тріумфи”, інакше США введе санкції.

Факт дня

Депутатів від “Слуги народу” відправлять в Трускавець на навчання

Окружна виборча комісія ОВК №25 в Дніпрі визнала недійсними результати голосування на дільниці №121366 через скаргу довіреної особи кандидата у депутати Загіда Краснова.



Дні народження видатних людей

26 липня у 1894 році народився відомий Голлівудський актор Кевін Спейсі

26 липня 1967 році народився Джейсон Стетхем, британський актор.

Палестинці вирішили припинити виконання всіх мирних угод, укладених з Ізраїлем. Про це заявив президент держави Палестина Махмуд Аббас

Цей день в історії

26 липня у 1971 році стартує американський космічний корабель Аполлон-15, пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць

26 липня у 1600 році місту Горохів (Волинь) було надано Магдебурзьке право.

26 липня 1657 році Іван Виговський обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького

26 липня 1948 році Велика Британія та США підписують умови реалізації «плана Маршалла» (плану допомоги країнам Європи)

Реальна середня заробітня плата у 2018 році перевищила рівень 2013 року. Про це повідомляється в інфляційному звіті за липень 2019 року Національного банку України, опублікованому в п’ятницю, 26 липня.



ВІДЕО ДНЯ

МІТИНГУВАЛЬНИКИ ОБСИПАЛИ БОРОШНОМ ЕКС-РЕГІОНАЛКУ НАТАЛІЮ КОРОЛЕВСЬКУ. ВІДЕО

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов скасував закупівлю подарункових наборів підстаканників з логотипом УЗ на суму понад мільйон гривень. Керівник компанії доручив ці кошти спрямувати на закупівлю рідкого мила для пасажирських поїздів.

що відзначають 26 липня?

День парашутиста

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на телеканал «1+1» через масштабну компанію дискредитації. Про це Віталій Кличко повідомив на пресконференції в Києві

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 26 липня

1 € = 28.22₴

1 $ = 25.48₴

1 ₽ = 0.403₴

1 PLN = 6,67₴

Нафта = 63,17$ за барель

1 BTC (біткоїн) = 9 782,37$

ЦІКАВІ МЕМИ (ІНСТАГРАМ POLITICAL)

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