26 липня: все що треба знати за сьогодні. ЦВК опрацювала 100% е-протоколів

(26.07.2019). ЦВК опрацювала 100% е-протоколів, НАБУ оприлюднило записи розмов суддів ОАСК, Бузовій заборонили в’їзд в США, депутатів від “Слуги народу” відправлять в Трускавець на навчання. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.
- Групі вчених вдалося довести загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна під час спостереження за надмасивною чорною дірою Стрілець A, розташованою в центрі Чумацького Шляху
Цитата дня
- “Шефе, давай щось “учудимо”, — НАБУ оприлюднило записи розмов суддів ОАСК
Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 100% електронних протоколів з результатами голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
- “Слуга народу” – 43,16%;
- “Опозиційна платформа – За життя” – 13,05%;
- “Батьківщина” – 8,18%;
- “Європейська солідарність” – 8,12%;
- ВО “Голос” – 5,82%.
- Любительку авантюр Ольгу Бузову невдачі почали переслідувати не тільки в Росії. Співачці й телеведучій заборонили в’їзд в США через її «тіньовий» бізнес з сумнівною криптовалютою Buzcoin і шахрайською рекламною компанією.
Цифра дня $1,96 млрд
За перший місяць літа держборг України зріс на $1,96 млрд (2,5%) – до $80,35 млрд.
- Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що попросив главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу не вводити в дію російські “Тріумфи”, інакше США введе санкції.
Факт дня
Депутатів від “Слуги народу” відправлять в Трускавець на навчання
- Окружна виборча комісія ОВК №25 в Дніпрі визнала недійсними результати голосування на дільниці №121366 через скаргу довіреної особи кандидата у депутати Загіда Краснова.
Дні народження видатних людей
- 26 липня у 1894 році народився відомий Голлівудський актор Кевін Спейсі
- 26 липня 1967 році народився Джейсон Стетхем, британський актор.
- Палестинці вирішили припинити виконання всіх мирних угод, укладених з Ізраїлем. Про це заявив президент держави Палестина Махмуд Аббас
Цей день в історії
- 26 липня у 1971 році стартує американський космічний корабель Аполлон-15, пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць
- 26 липня у 1600 році місту Горохів (Волинь) було надано Магдебурзьке право.
- 26 липня 1657 році Іван Виговський обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького
- 26 липня 1948 році Велика Британія та США підписують умови реалізації «плана Маршалла» (плану допомоги країнам Європи)
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- Реальна середня заробітня плата у 2018 році перевищила рівень 2013 року. Про це повідомляється в інфляційному звіті за липень 2019 року Національного банку України, опублікованому в п’ятницю, 26 липня.
ВІДЕО ДНЯ
МІТИНГУВАЛЬНИКИ ОБСИПАЛИ БОРОШНОМ ЕКС-РЕГІОНАЛКУ НАТАЛІЮ КОРОЛЕВСЬКУ. ВІДЕО
- Голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов скасував закупівлю подарункових наборів підстаканників з логотипом УЗ на суму понад мільйон гривень. Керівник компанії доручив ці кошти спрямувати на закупівлю рідкого мила для пасажирських поїздів.
що відзначають 26 липня?
- День парашутиста
- Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на телеканал «1+1» через масштабну компанію дискредитації. Про це Віталій Кличко повідомив на пресконференції в Києві
Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 26 липня
1 € = 28.22₴
1 $ = 25.48₴
1 ₽ = 0.403₴
1 PLN = 6,67₴
Нафта = 63,17$ за барель
1 BTC (біткоїн) = 9 782,37$
ЦІКАВІ МЕМИ (ІНСТАГРАМ POLITICAL)
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