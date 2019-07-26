«Що це було?» — Гриценко про дивне затримання російського танкера

Якщо підстав для затримання судна не було, то хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?

Що це було? Недобрий присмак залишився від історії з затриманням/звільненням російського судна.

Таку думку висловив близько години тому у Фейсбуці лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко.

Перше: якщо були підстави та затримали правомірно, то треба було тримати до кінця, і судно, і екіпаж, щоб завершити справу судом і вироком.

Друге: якщо росіян звільнили під тиском з боку Путіна або когось із партнерів, тоді це прояв слабкості української влади і нею, слабкістю, будуть і далі користуватися.

Третє: якщо рішення про звільнення було прийнято як прояв сили і доброї волі України в розрахунку на звільнення Росією наших моряків або на якісь інші кроки Кремля з деескалації військової агресії – тоді про це треба було заявити публічно.

Четверте: якщо підстав для затримання судна не було, то хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?

Суспільство повинне знати правду, тоді буде довіра до влади.