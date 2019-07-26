Ляшко закликає киян вийти на повстання проти Зеленського

Лідер Радикальної партії, яка програла на минулих виборах, Олег Ляшко закликає жителів Києва вийти на протестну акцію проти партії президента Зеленського «Слуга народу».

Про це Ляшко написав на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що перемогли на виборах в більшості округів Київської області представники партії «Слуга народу» прийдуть до влади незаконно.

«На яких «прозорих конкурсах» вибирали «смотрящих» по Києву, яких Зеленський призначив, як Янукович?! Кияни повинні повстати проти жадібності цих нових господарів життя», — написав політик. Олега Ляшка зрозуміти можна, адже ці вибори закінчилися для нього повним провалом.

Справа в тому, що Радикальна партія не змогла пройти в Раду нового скликання ні за мажоритарною системою, ні за партійними списками. У більшості округів Київської області перемогу здобули кандидати від президентської партії. Крім того, за партію «Слуга народу» на цих виборах проголосували 42% виборців.