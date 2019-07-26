Вище 42 градусів: спека в Західній Європі побила історичні рекорди

Німеччина зафіксувала найвищу температуру в історії спостережень: у місті Лінген на північно-заході країни температура досягла 42,6 градусів за Цельсієм.

У Франції (в Парижі) термометри у четвер також показували до 42,6 градусів, повідомила національна служба погоди Meteo France. Це найвища температура, коли-небудь зафіксована у французькій столиці, причому рекорд оновлювався двічі в день. Попередній максимум 40,4 градусів датувався 1947 роком.

Бельгія також зафіксувала температурний рекорд — 40,7 градусів в невеликому західному містечку Бейтем.

У Нідерландах вперше з моменту початку ведення записів температура сягнула вище 40 градусів — 40,7 градусів зафіксовані в Гилзе-Риен в південній провінції Північний Брабант.

Великобританія також чекала зафіксувати найвищу температуру до 39 градусів, але в кінці кінців вона піднялася до 38,1 градуси. Це друга найвища температура, зафіксована у липні.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Індії спека досягла рекордних 50 градусів за Цельсієм.

За матеріалами «Європейська правда»

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