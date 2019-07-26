Суд відхилив позов депутата від БПП, яка оскаржила перемогу кандидата від “Голосу” у Львові

Окружний адмінсуд Львова відхилив позов самовисуванця, нардепа від БПП Оксани Юринець до ОВК щодо перерахунку голосів в 117 окрузі, де вона балотувалася до Верховної Ради нового скликання.

Про це Юринець написала у Facebook.

Юринець помітила, що з одного боку “Окружний адміністративний суд Львова відхилив позов до ОВК, констатувавши недостатність доказів для необхідності перерахунку голосів на ДВК 461863”. А з іншого – “Суд виніс окрему ухвалу відповідно до якого визнає, що порушення закону були і зобов’язує ЦВК вжити заходів для їх усунення “.

У той же час Юринець наголосила, що навіть перерахунок голосів на цій дільниці не змінив би результати голосування, але зафіксовані на етапі передачі протоколів до ОВК численні порушення “не роблять честі нікому з учасників процесу”.

Вона виклала в соцмережі відео, зняте представником ОПОРИ в ОВК №117. На ньому зафіксовано, що члени ДВК приїхали в ОВК з печаткою; як перепаковують протоколи з пошкодженого сек’юріті-пакета в інший пакет; як на коліні підписують документи. “Представник ОВК, спостерігаючи за цим, потім без проблем приймає таку документацію”, – підкреслює Юринець.

За даними ЦВК, після підрахунку 100% голосів, в цьому окрузі переміг кандидат від Голоси Ярослав Рущишин (19 937 голосів), Юринець посіла друге місце (відставання на 1065 голосів). Можливий перерахунок голосів може вплинути на остаточні результати голосування.

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