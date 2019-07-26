Касьянов: Петя, ти не політик, ти — злодій!

Порошенко вчора ходив на допит. Заявив, що це — «політичні переслідування». Про це пише в ФБ відомий громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов.

Ні, Петя, немає. У цій справі немає ніякої політики.

Тому що ти — не політик. Ти — злодій, який привласнив у скрутні дев’яності солодкі шматки національного багатства України, що створювалося працею багатьох поколінь.

Ти — злодій, продовжував старанно красти на посту президента, і наживавшийся навіть на війні, на оборонних замовленнях.

На крові солдатів, які захищають Україну.