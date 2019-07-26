Володимир Бойко: “Бажання Арбітра Нації захопити владу в Києві можна вітати”

Ідея президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації та призначити замість нього гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка заслуговує на всіляку підтримку.

Річ у тім, що, відповідно до статей 10, 10-1 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», КМДА підзвітна та підконтрольна Київраді. А, відповідно до рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року №21-рп/2003 та статті 10-1 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», головою Київської міської державної адміністрації президент України зобов’язання зобов’язаний призначати лише київського міського голову, подібного киянами.

Таке рішення Конституційний Суд України ухвалив через те, що в Києві відсутній міськвиконком, функції виконавчого органу місцевого самоврядування виконує КМДА і в разі, якщо головою КМДА буде призначений не міський голова, а інша особа, то порушуватимуться конституційні права киян – територіальна громада не матиме можливості управляти містом.

Отже, у разі, якщо Зеленський виконає намічену пертурбацію, він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності, встановленої частиною 4 статті 382 КК України – невиконання рішення Конституційного Суду України (санкція – до 8 років позбавлення волі). І вісь тут виборці на власні очі переконаються, як працюватиме обіцяний Зеленським закон про імпічмент та обіцяне Зеленським скасування президентської недоторканності. Тому бажання Арбітра Нації захопити владу в Києві можна лише вітати, оскільки завдяки цьому деякі його виборці, можливо, навіть порозумнішають.