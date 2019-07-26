Фудашкін Денис: сірий кардинал податкових схем. Частина 2

Після Майдану-2004 року в новий Кабмін повернувся Віктор Пинзеник , який вважався тоді світилом ринкової економіки.

І вже у березні 2005-го він взяв Дениса Фудашкіна на посаду директора Департаменту податкової та митної політики свого міністерства. Регулярне спонсорування партії «Реформи і порядок» не було забуто

У заступники до Фудашкину був поставлений тоді Сергій Чекашкін, що мав за плечима досвід держслужби у Фонді держмайна, Мінфін та ДПА. Чекашкін також мав великий досвід корупційних схем, на доходи від яких він віддавався своєму улюбленому хобі: дорогим спортивним іномарок, на яких він брав участь у нелегальних нічних гонках по вулицях Києва разом з такими ж високопоставленими гульвісами. Це його і згубило: у ніч на 24 вересня 2012 року Сергій Чекашкін, який на той момент обіймав посаду голови Департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку, під час гонки по проспекту Бажана на своєму «Dodge Viper» (вартістю за сто тисяч доларів) перекинувся і загинув

Сергій Чекашкін, Дебіл від народження

Денис Фудашкін не настільки ризикована людина, тому в автоперегонах не бере участь. Однак він теж любить дорогі автомобілі. Одного разу журналісти сфотографували його білий «Jaguar XJ», вартість якого починається з 115 тисяч доларів. Фудашкін намагався його не світити, і для поїздок на роботу придбав собі більш скромний «Toyota Camry», вартістю всього 30 тисяч доларів. А ще він записав на свою маму дві квартири в Києві: трикімнатну на вулиці Введенській і пентхауз на Дружби народів.



«Jaguar XJ» Дениса Фудашкіна

На які ж доходи Фудашкін зібрав свою рухому і нерухому колекцію? Його декларації держслужбовця, повторимо, кудись «зникли», можливо, якраз тому, що нею занадто часто цікавилися. Своє ставлення до сімейного бізнесу, так само як і обсяг отримуваних від нього доходів, Фудашкін ретельно приховує. Однак ряд скандалів, спалахнули навколо Фудашкіна, красномовно свідчили, що він «заробляв» не тільки на продажу портвейну.

За період своєї роботи в Департаменті податкової та митної політики Фудашкін освоїв метод лобіювання запровадження і скасування податків і зборів на замовлення. Все просто: ще коли Фудашкін створював сімейний алкогольний бізнес в Криму, він сам потребував певної «регулювання» податкової та акцизної політики. Вставши на чолі Департаменту, він отримав у свої руки важелі цього механізму – і з радістю приймав замовлення і побажання від інших. Хто «заносив», той і замовляв музику, але саме тому податкова політика при Фудашкине відрізнялася такий хаотичністю: він виступав за різке підвищення одного і різке зниження або скасування іншого, і все це було абсолютно безсистемно, просто переливання з пустого в порожнє.

Працював він по-крупному. Зокрема, це через Фудашкіна в 2005-му році здійснили скасування податкових пільг для «спеціальних економічних зон» (ВЕЗ), він виступив головним ідеологом цієї затії. Його «обґрунтування» звучали красиво: створити рівні умови для всіх інвесторів, закрити ВЕЗ як розсадники корупції, збільшити надходження до бюджету і т. д. Але що за цим приховувалась? Ви не повірите, але закриття СЕЗ через Фудашкіна лобіювали олігархи, освоїли нові для того часу офшорні схеми. Все просто: ті, хто вже вивів свій бізнес на Кіпр, Віргінські острови і в Панаму, отримував перевагу перед тими, чий бізнес був зареєстрований в українських СЕЗ, які закривалися. Одні олігархи вигравали, інші програвали – а Фудашкін з Пинзеником отримували свої «комісійні».

Крім того, Фудашкін, за даними SKELET-info, освоїв і іншу злачную ниву — кадрову політику, домігшись, щоб призначення в Податковій службі і митниці проходили тільки після «консультацій».

Тривало це, на щастя, недовго: у вересні 2006, коли було сформовано уряд Януковича, і «донецькі» відсунули всіх інших від «годівниці», Фудашкін був змушений піти у відставку і півтора роки пробув офіційним безробітним. З виборами 2007 року, так само як і раніше з виборами 2006-го, йому не пощастило: Фудашкину дісталося непрохідне місце у списку БЮТ, хоча його друг і партнер Соболєв дуже за нього клопотав. Але зате в грудні 2007-го, коли було сформовано уряд Тимошенко, і Пинзеник знову повернувся у крісло міністра фінансів, Фудашкіна призначили його заступником. І тут він розвернувся знову, але тепер його покликанням стали державні облігації та векселі Мінфіну. Їх масовий випуск для наповнення казни завжди був улюбленим методом Пинзеника, який розумів економіку лише з точки зору бухгалтерії. Фудашкін ж допоміг йому відкрити для себе власну вигоду, яку можна отримати з допомогою схем перепродажів і погашення цих боргових паперів.

Основна схема була проста, і потім використовувалася і в 2014-2015 р. р. (коли Фудашкін теж працював у Мінфіні). Держава щедро продавала облігації і видавало векселя, але коли приходив час їх погашення, то виявлялося, що отримати «живі» гроші не так і просто. Ті власники цінних паперів, які терміново потребували фінансах, були змушені продавати їх скупникам-посередникам за 90%, а то і за 75-50% від їх номінальної вартості. Особливо мало за них давали під час кризи 2008 року, коли на облігаціях одні втрачали, а інші «піднімали» мільярди. А потім ці фірми-посередники вже погашали викуплені облігації та векселі за номіналом. Брали участь у цьому високоприбутковому бізнесі» лише фірми самих «присвячених», серед них були Валерія Гонтарєва і Петро Порошенко І, за даними SKELET-info, Фудашкін, разом з іншими топ-чиновниками Мінфіну, Мінекономіки і Нацбанку, був оператором цих схем.

Нарешті, в 2008-2009 р. Денис Фудашкін зайнявся лобіюванням ігрового бізнесу. Спочатку він вступав проти винесення гральних закладів за межі міст, стверджуючи, що вони є серйозними наповнювачами скарбниці (пов’язаними з цими наповненнями злочинністю і горем він промовчав). При цьому Фудашкін лобіював підвищення вартості ліцензії ігрового бізнесу – в інтересах великих київських казино і лотерейників, які бажали позбутися конкуренції.

Все це не залишилося непоміченим. У лютому 2009-го року ряд депутатів Верховної Ради звернулися до прем’єра Тимошенко з цілим списком звинувачень проти Фудашкіна, в якому вони згадали багато: його кострубату податкову політику (зокрема, підвищувався збір з малолітражних автомобілів, що було вигідно «українським автовиробникам» Васадзе і Порошенко), створення корупційних схем на облігаціях, а також його рейдерські дії в Криму. Тим не менш, хоча у квітні 2009-го був відправлений у відставку Віктор Пинзеник (більше він вже ніколи не повертався до управління економікою), його заступник Фудашкін продовжив працювати при в. о. міністра фінансів Ігорю Уманському, і був звільнений тільки навесні 2010 року.



Ігор Уманський

Чим Денис Фудашкін займався наступні чотири роки, він не визнавався – але джерела SKELET-info повідомляли, що Фудашкіна часто бачили поруч з Борисом Колесніковим, якого він консультував то з питань економіки, то по мистецтву створення схем. А ось в кінці лютого 2014 року, коли Верховна Рада скинула Януковича і почала формувати новий уряд, Фудашкін був уже тут як тут. Його колишньому босові Пинзенику не пощастило – в уряд його не взяли, мабуть, з-за крайньої непопулярності у народі цього «реформатора», такий же, яка незабаром обрушиться і на Арсенія Яценюка. А ось Фудашкін знову прилаштувався, на своє старе місце заступника міністра фінансів. Тепер його босом був Олександр Шлапак, а колегою все той же Уманський (перший заступник міністра). І Фудашкін знову взявся за старе: схеми з облігаціями, лобіювання «тотечных» податкових змін, гральний бізнес. Зокрема, Фудашкін займався «кришуванням» лотерейних гігантів ТОВ «Патріот» і ТОВ «М. С. Л.».

Але на початку 2015 року Фудашкін «не спрацювався» з новим міністром Наталією Яресько . Відразу після звільнення він став пропонувати свої послуги як знавця податкових схем у конкурсі на голову Державної фіскальної служби. Переміг на ньому, як відомо, скандальний Роман Насиров, однак «рибак рибака бачить здалеку», і Насиров не залишив на вулиці такого цінного кадра, як Фудашкін. ЗМІ повідомляли, що Фудашкін став при Насирове куратором кадрових призначень (цим він займався і при Пинзеника), а також консультантом по податкових схем. Причому, тимчасову «опалу» Насирова він пережив досить спокійно, але вона навчила Фудашкіна триматися подалі в тіні. І з 2016 року він просто зник з уваги ЗМІ, так само як кудись зникла інформація про його минуле і навіть декларації про доходи та майно.

Що ж, це зрозуміло: напевно Фудашкін з нетерпінням очікує формування нового уряду, щоб знову запропонувати йому свій «професійний досвід». А для цього йому вкрай необхідно, щоб всі забули, хто він є насправді.

Сергій Варіс, для SKELET-info