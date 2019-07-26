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Що таке “жорстко” насправді

26.07.2019

Что такое "жестко" на самом деле

Дістало ниття опозиціонерів, яким «Оскар» подавай на найкращу роль. Скільки можна вже будувати себе побитих псин. Кожен раз, коли виникають розгляду з якихось питань, починаються голодування, організовуються неузгоджені мітинги, вони кричать наліво і направо про те, які вони всі бідні. Що замикають їх (за законом) за неузгоджений мітинг або заклик до нього, а що ви хотіли-то за те, що ви навмисно відбувається незаконні дії?

Та й карають в рамках закону, не перевищуючи своїх повноважень. Ніхто нікого не б’є кийками, сльозогінний газ не пускають, як у Європі. Там силовики і поліцейські не щадять нікого. Вони забивають людей кийками, застосовують силу, що часто призводить до трагедії.
Поліція і силовики зовсім не виконують свою роль, хіба тільки посилюють ситуації, що виникають на мітингах. Про Європу кажуть, що вона демократична, але я співчуваю тим, хто їм вірить.

Навіть якщо згадати нещодавні мітинги «жовтих жилетах» у Франції. Мітинги тривають вже більше півроку, і у відповідь на це поліція вже поводиться з ними, як з людьми, незадоволеними політикою уряду, а як з неприручаемыми тваринами. Силовики використовували сльозогінний газ і зброї з гумовими кулями. За весь цей час загинуло близько 10 осіб, постраждали сотні. І враховуючи це все, що Франція не вважає, що такий метод поганий.

Швеція теж не особливо радіє протестів і мітингів, і нещодавно застосувала сльозогінний газ і водомет для розгону натовпу на мітингу, організованому прихильниками і супротивниками президента Камеруну Поля Бийа біля готелю Intercontinantal.

У Лондоні – схожа ситуація, коли новим прем’єр-міністром Великобританії став Борис Джонсон. Протести почалися з-за незадоволеності політикою держави. Зараз все спокійно, жертв немає, але це зовсім не означає, що в майбутньому все буде тихо-мирно. При протестах 2014, 2015, 2016 роках силовики застосовували травмуючу зброю і газ, роз’їжджаючи на машинах з водометами. Швидше за все, історія повториться. Залишається тільки почекати.

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Враховуючи такий досвід, кожен раз дивуєшся нескінченного скигленню про “незаконні” затримання в Росії. Сценарій завжди один: вдало підібраний ракурс “насильства” і перші шпальти таблоїдів “демократичних” держав про нібито шаленому бепределе силовиків в Росії. Хайп є – приводу немає.

 

 

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