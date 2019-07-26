Що таке “жорстко” насправді

Дістало ниття опозиціонерів, яким «Оскар» подавай на найкращу роль. Скільки можна вже будувати себе побитих псин. Кожен раз, коли виникають розгляду з якихось питань, починаються голодування, організовуються неузгоджені мітинги, вони кричать наліво і направо про те, які вони всі бідні. Що замикають їх (за законом) за неузгоджений мітинг або заклик до нього, а що ви хотіли-то за те, що ви навмисно відбувається незаконні дії?

Та й карають в рамках закону, не перевищуючи своїх повноважень. Ніхто нікого не б’є кийками, сльозогінний газ не пускають, як у Європі. Там силовики і поліцейські не щадять нікого. Вони забивають людей кийками, застосовують силу, що часто призводить до трагедії.

Поліція і силовики зовсім не виконують свою роль, хіба тільки посилюють ситуації, що виникають на мітингах. Про Європу кажуть, що вона демократична, але я співчуваю тим, хто їм вірить.

Навіть якщо згадати нещодавні мітинги «жовтих жилетах» у Франції. Мітинги тривають вже більше півроку, і у відповідь на це поліція вже поводиться з ними, як з людьми, незадоволеними політикою уряду, а як з неприручаемыми тваринами. Силовики використовували сльозогінний газ і зброї з гумовими кулями. За весь цей час загинуло близько 10 осіб, постраждали сотні. І враховуючи це все, що Франція не вважає, що такий метод поганий.

Швеція теж не особливо радіє протестів і мітингів, і нещодавно застосувала сльозогінний газ і водомет для розгону натовпу на мітингу, організованому прихильниками і супротивниками президента Камеруну Поля Бийа біля готелю Intercontinantal.

У Лондоні – схожа ситуація, коли новим прем’єр-міністром Великобританії став Борис Джонсон. Протести почалися з-за незадоволеності політикою держави. Зараз все спокійно, жертв немає, але це зовсім не означає, що в майбутньому все буде тихо-мирно. При протестах 2014, 2015, 2016 роках силовики застосовували травмуючу зброю і газ, роз’їжджаючи на машинах з водометами. Швидше за все, історія повториться. Залишається тільки почекати.

Враховуючи такий досвід, кожен раз дивуєшся нескінченного скигленню про “незаконні” затримання в Росії. Сценарій завжди один: вдало підібраний ракурс “насильства” і перші шпальти таблоїдів “демократичних” держав про нібито шаленому бепределе силовиків в Росії. Хайп є – приводу немає.