Ноги поламаю — на дивані носити буду!

Пам’ятаєте жарт Кадирова про: ноги поламаю, на руках носити буду? Це було, коли знаменитий втомлений сонцем Михайло приїжджав до Рамзану в гості для узгодження з ним пародії на нього під час виступу на честь ювілею КВК.

Приблизно така ж невигадлива клоунада пройшла минулої ночі в Москві. Коли Любов Соболь винесли прямо на дивані з будівлі виборчої комісії, де вона вирішила влаштувати нічліжку на честь протесту.

Сьогодні всі говорять про абсурдність дій охоронців, незаконне затримання і т. д. Проте всі (крім самої Соболь) мовчать про те, як вона провокувала працівників охорони і поліції. Ніхто не звертає уваги на бадьорість Соболь під час подорожі на дивані, її крики з вікна, дзвінке і гучне: «Мене затримують», звідки сили кричати і упиратися руками в поліцейську машину, якщо ти голодна жертва режиму?

А жертва в ній прокидається після спровокованого їй самій затримання. Ви тільки гляньте, який надрив і безсилля проявилися у Соболь після пари годин в ОВС. Майже миттєва метаморфоза з жвавої революціонерки в безневинну і постраждалу. Впевнений, що з Любов’ю в ОВС все було добре і такі енергетичні скачки, які демонструє незалежна кандидатка не більше ніж фарс.

Зазначу ще такий цікавий факт, що з 15 осіб, яким відмовили у реєстрації, і їх персонами зацікавилася прокуратура – найбільша галас навколо Соболь. Ось вам офіційний список кандидатів в депутати Мосміськдуми, щодо яких прокуратура почала розслідування:

1. Ілля Яшин 2. Дмитро Гудков 3. Іван Жданов 4. Любов Соболь 5. Сергій Мітрохін 6. Костянтин Янкаускас 7. Олександра Соловйов 8. Олена Русакова 9. Брюханова Анастасія 10. Юлія Галямина 11. Кирило Гончаров 12. Максим Круглов 13. Дмитро Клочко 14. Сергій Цукасов 15. Роман Юнеман.

Невже ніхто з них не готовий скласти компанію Соболь в її протестах? Адже за їхніми ж словами, всі вони жертви системи. Бути може просто Соболь найбільш розкручена в медійному плані і плюс є жінкою, з якої можна створити образ, який об’єднує в собі всі тяготи беззаконня, квінтесенцію несправедливості, але при цьому готову боротися до кінця?

Сама Любов нікуди не катається для консультацій і узгоджень, її курирує Олексій Навальний. Пан опозиціонер, не раз довів свою лояльність іноземним політтехнологам.

Так і працюють: сценарій, погодження і реалізація. Галустян справжній опозиціонер, але КВН вже не той.