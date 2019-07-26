Зеленский с Волкером обсудили вопрос Донбасса

Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и постпредом США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом, сообщает Офис главы государства.

Стороны обсудили процесс разведения сил на Донбассе, а также гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Украинский лидер поблагодарил американцев за поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Кроме того, Зеленский с представителями США обсудил ситуацию на Донбассе, в частности вопрос разведения сил и средств в станице Луганской

Во время встречи была отмечена необходимость осуществления сепаратистами ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны “ЛДНР” будут окончательно прекращены.

Напомним, что с ночи 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное “хлебным”. С сегодняшнего дня вводится бессрочный запрет на любое ведение огня.

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