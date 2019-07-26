Слідство не знайшло гроші, “вилучені” співробітниками ФСБ

Поки не вдалося виявити велику частину з яких 139 млн рублів, які бійці спецпідрозділів «Альфа» і «Вимпел» і співробітники ФСБ відібрали у підпільному банку.

Як розповів «Росбалту» джерело в спецслужбах, згідно з версією потерпілих, події розвивалися наступним чином. Партнери забрали з ряду пунктів обміну валюти допомогу та доставили її для подальшої інкасації у відділення банку «Металург» на вулиці Івана Бабушкіна. Загальна сума становила 136,5 млн рублів. Несподівано в приміщення увірвалися люди в штатському і бійці спецназу, представилися співробітниками ФСБ і «вилучили» всі гроші.

Потерпілі звернулися в МУР, співробітники якого зажадали запису всіх камер спостереження, які могли зафіксувати нападників. З’ясувалося, що деякі з учасників «спецоперації» навіть не приховували своїх облич, оскільки були впевнені, що тіньові гроші, а значить — ніхто в органи не звернеться. Співробітники МУРа, вивчаючи записи, одразу впізнали в двох нальотчика «хлопців з ФСБ», з якими разом брали участь в оперативних заходах. Пішли рапорти керівництву і в УСБ ФСБ, після чого було прийнято рішення про затримання.

Опинившись під вартою, більшість бійців «Альфи», «Вимпел» і співробітників ФСБ вирішили піти на співпрацю зі слідством. Всі дружно в один голос заявили, що все вигадав якийсь чоловік на прізвисько Узбек, який мав відношення до нелегальних операцій з великими сумами і часто бував у відділенні банку на вул. Івана Бабушкіна. Саме він розповів, коли привезуть у відділення велику суму, а також переконав спільників в тому, що гроші незаконні і ніхто про їх зникнення не заявить. Після «вилучення» співробітники ФСБ, згідно з їхньою версією, отримали від 4 до 10 млн рублів. Все інше забрав собі Узбек.

Останній був ідентифікований як Борис Хамітов — дуже давній знайомий правоохоронців різних країн. За словами джерела «Росбалта», він мав відношення до самим різним злочинним промислів по всьому світу. Так, Хамітов опинився під вартою в Італії за підозрою в незаконному обороті наркотиків. Але зумів втекти з ув’язнення. А незабаром вже з іншими документами (як Борис Караматов) з’явився в Англії, де познайомився з мільярдером Олександром Минеевым. Останній взяв Караматова до себе на роботу. Як тільки Борис отримав доступ про офшорних схемах володіння нерухомістю, вартість якої становила $1 млрд, він «навів» на неї вже більш великих ділків. Мінєєва застрелили. У рамках цієї справи Хамітова-Караматова навіть заарештували, але потім відпустили. І він відразу підключився до тіньового банківського бізнесу.

Однак те, як дружно співробітники ФСБ валять все на Хамітова, наштовхує на певні думки: а чи живий цей чоловік? «Поки його доля залишається невідомою. Він просто зник. Враховуючи, що у Хамітова, як з’ясувалося, більше 10 паспортів на різні прізвища, він може ховатися і в Росії, і за її межами. Але не можна виключати і більш трагічний поворот у його долі», — вважає співрозмовник агентства.

За його словами, є інформація, що була серія таких нальотів на перевізників великих сум. Але тут потрібно враховувати високу латентність таких злочинів. «Всі гроші „чорні“, підпільний бізнес, заявляти боялися», — пояснило джерело «Росбалта». І, можливо, тому у справі поки є лише один подібний епізод.