Браковані бронежилети для армії постачали під тиском заступник міністра оборони – ГПУ

Заступник міністра оборони змусив прийняти на склади чотири тисячі бракованих бронежилетів для армії.

Про це на брифінгу розповів керівник групи прокурорів Генпрокуратури Микола Середа.

При цьому в ГПУ не уточнили прізвище посадової особи.

За його словами, бронежилети не пройшли балістичну експертизу, оскільки тканина пробивалася в умовах дощу.

«Встановлено, що виробник використовував в бронежилетах набагато менше шарів тканини, ніж повинно бути. У квітні було поставлено 4 тисячі бронежилетів. Насправді вони не відповідали технічним умовам. Пластини були неякісні», – повідомив він.

Крім того, Міноборони має закупити ще 20 тисяч такої продукції, хоча «на складах було необхідну кількість бронежилетів цього класу».

Щоб приховати сліди злочину, чиновники Міноборони дали вказівки виробнику провести випробування бронежилетів, після чого нові випробування нібито показали, що нова партія бронежилетів вже була якісною.