Модель з Дніпра пообіцяла роздягнутися на новому мосту, якщо Філатов виграє спір у Зеленського

Модель, відома в соціальних мережах як Ася Микович, вирішила взяти участь у спорі президента Володимира Зеленського з мером Дніпра Борисом Філатовим щодо відкриття нового мосту в місті.

Повідомляється, що багато користувачів соцмереж почали ловити хвилю хайпи» на даному подію.

Ставки в даному спорі досить високі — на кону звільнення мера Дніпра та директора департаменту транспорту і транспортної інфраструктури.

26 липня в парі включилася модель Ася Микович. Дівчина вирішила підтримати міського голову Дніпра.

Щоб обіцянка мера по завершенню ремонту нового мосту у відведений термін збулося, дівчина вирішила укласти своє парі.

«Мер Дніпра через парі з президентом повністю перекрив Центральний міст Дніпра на ремонт до 14 вересня. На одному з букмекерських сайтів приймаються ставки на перемогу в цій суперечці. Коефіцієнт на перемогу мера в даний момент в два рази менше. У підтримаю людей, які зробили ставки на відкриття мосту в термін, укладаю парі», — повідомила вона в соцмережі.

Згідно з умовами парі, якщо новий міст буде здано в експлуатацію вчасно, то на наступний день — 15 вересня — модель влаштує фотосесію без одягу.

«Час — 8:00. Дивлячись на ажіотаж під публікаціями в соціальних мережах, так відкриття мосту, як зараз, не чекав ще ніхто», — зазначають у виданні.