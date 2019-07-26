Гройсман: Юридичних підстав для дострокових місцевих виборів немає

Місцеві вибори потрібно провести після реформи децентралізації, заявив прем’єр.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що юридичних підстав для проведення дострокових місцевих виборів немає.

Про це глава уряду заявив в ефірі радіо Новий час.

«Я вважаю, що таких юридичних підстав немає – на проведення дострокових місцевих виборів, з одного боку. З іншого боку, я вважаю, що місцеві вибори треба проводити після реформи децентралізації», – заявив Гройсман.

Україні потрібна адміністративно-територіальна реформа.

«Я вважаю, що 19-й і 20-й (до осені) треба провести конституційні зміни, про які я тільки що сказав, в об’єднанні громад, про який я тільки що сказав, і тоді вже на новій основі … Більше того, я вважаю, що треба провести адміністративно-територіальну реформу в країні, треба скасувати ось ці всі дублюючі функції державної влади на територіях», – сказав Гройсман.