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У Сєвєродонецьку у нардепа Сергія Шахова вкрали півмільйона гривень, які він виніс з міськради

26.07.2019

У Сєвєродонецьку Луганської області невідомі вкрали у депутата пакет з 500 000 гривень, який знаходився у дворі міської ради.

Про це розповіли в Національній поліції, передає LB.ua.

«У місті Сєверодонецьк Луганської області в поліцію звернувся народний депутат України С. Ш. Він заявив, що годину тому в зазначеному місці невідомі вкрали пакет з 500 тис. гривень, який він залишив без нагляду у дворі міської ради», – розповіло джерело.

За його словами, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за 1 ч.. ст. 185 (крадіжка).
Судячи з усього, мова йде про відомого депутата Сергія Шахове.

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