Зґвалтування бійця АТО й побиття ув’язнених: що насправді відбувається в бердянській колонії

В Україні розгорівся скандал навколо зґвалтування бійця АТО в Бердянській виправній колонії № 77.

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що на території установи ув’язнені поглумилися над 23-річним атошником Олександром, володарем ордена «За мужність», який після служби в зоні АТО отримав три роки позбавлення волі і опинився у виправній колонії. Правозахисники заявили, що Олександра зґвалтували п’ять разів, — передають fakty.ua.

Після того, як цей випадок набув розголосу, стали спливати інші шокуючі факти. Укладені бердянської колонії заявили, що в стінах установи вони регулярно піддаються тортурам і триває це, за їх словами, роками. Ситуацією в колонії вже зацікавилися в Держбюро розслідувань і відкрили кримінальні провадження відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу. Однак атошник Олександр заяву в правоохоронні органи чомусь так і не подав, і експертизу, яка могла б підтвердити факт зґвалтування, не пройшов

Так було зґвалтування чи ні? І що насправді відбувається в бердянській колонії? «ФАКТИ» з’ясовували подробиці резонансної історії.

Першою про випадок згвалтування в бердянській колонії повідомила координатор «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова. Вона ж розповіла «ФАКТАМ» подробиці інциденту. За її словами, над Олександром поглумилися ще в 2017 році, коли він тільки потрапив у бердянську колонію.

— Я дізналася про цей випадок від членів ветеранської організації «Легіон правди», куди звернулися родичі Олександра, — розповіла «ФАКТАМ» Ольга Решетилова. — Вони показали цілу стопку листів та заяв, які протягом майже двох років писала мама Олександра. Жінка намагалася добитися справедливості, але безрезультатно. Стало зрозуміло, що якщо ми не зрадимо цей випадок розголосу, нічого не буде.

За словами Ольги Решетилової, Олександр дійсно служив в зоні АТО і отримав орден «За мужність». Але потім опинився під слідством за незаконне позбавлення волі іншої людини.

— Це дуже неоднозначна історія, — каже Ольга. — Знаю, що Олександр служив разом зі своїм братом, і вони, перебуваючи в зоні АТО, отримали наказ затримати одного місцевого жителя, якого вважали сепаратистом. Вони виконали наказ і доставили цього чоловіка туди, куди їм сказали. Потім цей чоловік помер. Судово-медична експертиза підтвердила, що це була природна смерть. Але родичі померлого заявили в правоохоронні органи, що його утримували незаконно. Так обидва брати опинилися під слідством і були засуджені. Командир, який давав їм наказ, від усього відхрестився.

Перший час Олександр сидів у маріупольському СІЗО, і там не було проблем. А потім його перевели у Бердянську колонію. Коли Олександр ще міг зв’язно про що-небудь розповідати (зараз у нього порушена психіка), він говорив мамі, що його б’ють. Розповідав, що на зоні є «козли» — ув’язнені, які співпрацюють з адміністрацією колонії. Коли Олександр приїхав на зону, від нього почали вимагати, щоб він став одним з таких. Він відмовився. Побився з кимось із цих «козлів». З тих пір його в колонії почали бити.

Наскільки я знаю, перший конфлікт стався в серпні 2017 року. Коли пізніше до нього приїхала мама, він був весь синій від побоїв. Мама в жаху звернулася в адміністрацію колонії, але там толком нічого не пояснили. Тоді жінка написала заяву в бердянську прокуратуру, яка, як з’ясувалося пізніше, кудись зникло. Мама Олександра зверталася і до прокуратури Запорізької області, просила перевести її сина в іншу колонію. Але безрезультатно.

Про те, що Олександра зґвалтували, першим дізнався його брат, який відбував покарання в іншому місці. Відомо, що в цьому брали участь троє ув’язнених, а хтось із співробітників колонії стояв «на шухері».

— Олександр заявляв про зґвалтування? Проходив медобстеження?

— Відразу після події його оглядали лікарі в колонії. Лікарі бачили, що він був зґвалтований, і можуть це підтвердити. Вони поки не спілкуються з пресою, але готові давати свідчення правоохоронним органам. Двох лікарів, які не стали мовчати, вже не допускають до роботи в колонії. Однак у прокуратурі кажуть, що основним і єдиним доказом зґвалтування може бути тільки судово-медична експертиза, яку Олександр проходити відмовляється.

— Чому?

— Після цього у нього почалися розлади психіки. Його двічі відвозили до психіатричної лікарні для ув’язнених у Вільнянську під Запоріжжям. Там йому робили уколи, після яких він не міг поворухнутися. Що саме йому кололи, ми не знаємо. Але якщо раніше він розповідав мамі про те, що відбувалося в колонії, то в лікарні з нього фактично зробили овоча. Зараз він вже вдома, але його стан залишає бажати кращого. Він називає маму по імені-по батькові, заявляє, що він сирота… Будь-яке нагадування про події у колонії лише погіршує його стан. Тому поки що про проходження експертизи не може бути й мови. Зараз він не хоче навіть давати свідчення. Тим не менш, у нас є свідки, які підтверджують зґвалтування.

— Відомо, хто саме з укладених це зробив?

— З цим теж проблема. Нам називали прізвище одного ув’язненого, але в прокуратурі повідомили, що цей чоловік ніяк не міг перетинатися з Олександром. Мовляв, коли Олександр був у колонії, у цього ув’язненого виявили туберкульоз і відправили його на лікування. А коли він був в колонії, на лікування навпаки відвезли Олександра. Тобто вони начебто взагалі не перетиналися. Сам Олександр, як я вже сказала, зараз говорити про це відмовляється і прізвищ не називає.

За словами Ольги Решетилової, після резонансу в ЗМІ в прокуратурі Запорізької області родичів Олександра запевнили, що розслідування триває.

— Але ж якщо б у прокуратурі вчасно відреагували на прохання Сашкової мами забрати його з колонії, всього цього не відбулося б, — каже Ольга. — А те, що в цій колонії багато ув’язнених терплять тортури і знущання, вже давно не новина. Правозахисники говорять про це з 2012 року. Є безліч фактів про порушення прав ув’язнених. Але у прокуратурі кажуть, що це злодії в законі таким чином намагаються розгойдати ситуацію і домогтися зміни керівництва в колонії. Можливо, хтось дійсно переслідує таку мету. Але ж це не означає, що треба закривати очі на очевидні факти! Наскільки мені відомо, зараз Державне бюро розслідувань перевіряє випадки побиття і знущань над іншими ув’язненими.

Бердянська колонія № 77 дійсно вже не раз потрапляла у скандали, і всі вони стосувалися жорсткого поводження з ув’язненими. Наприклад, в 2012 році близько 500 арештантів оголосили голодування на знак протесту проти нелюдського ставлення до них з боку адміністрації. Перевірка, яку проводила Бердянська міжрайонна прокуратура, тоді встановила «факт застосування до одного із засуджених недозволених заходів впливу».

Або скандал у березні 2015 року, коли харківські правозахисники без попередження приїхали в колонію і виявили, що 13 засуджених були жорстоко побиті співробітниками виправної установи. Тоді правозахисники розповіли, що бердянська колонія відома традицією зустрічати «новеньких» побиттям, тому засуджені по дорозі в автозаку вирішили розкрити собі вени, сподіваючись таким чином уникнути тортур. До речі, в Бердянській виправній колонії № 77 відбувають покарання в основному за нетяжкі злочини, такі як крадіжки та грабежі.

Після інформації про зґвалтування учасника АТО про тортури в колонії заговорили з новою силою. У мережі з’явилися відеоролики, на яких в’язні розповідають про тортури з боку адміністрації колонії. Наприклад, на youtube-каналі «Майдан Громадський контроль» з’явився розповідь одного з ув’язнених Дениса Кметя, який потрапив у колонію на початку січня 2019 року:

— Коли мене брали, відразу розбили ніс. Це зробили люди з оперчасти колонії. Вони били та інших. Матюкають, беруть за комір, виламують руки, б’ють… Нас розділи і змусили пробігти двадцять кіл абсолютно голими, а потім ще по 500 разів присісти. Тільки після цього нам видали робу і дали дві хвилини на те, щоб помитися… На наступний день вранці знову побили. Це робив старший днювальний і ще кілька співробітників колонії. Били кожного по черзі і відбувалося це прямо там, де ми спали. Після зарядки ми повинні снідати. На це дають рівно одну хвилину. Якщо не все з’їв, тебе 30 разів б’ють по п’ятах залізною трубою. Потім прибирання. Якщо їм здається, що ти прибираєш повільно, тебе знову поб’ють. При цьому попереджають: якщо будемо робити дурниці, пошкодуємо: «Є людина — немає людини. Напишуть, що серцева недостатність, і все». Мене викликали в оперчасть, а там били гумовими кийками і гомілками, виламували руки. По обличчю, правда, не били. Якось старший днювальний сказав мені: «Дзвони своїй мамі. Нехай присилає гроші. Якщо не пришле, з тобою все». Тобто мама повинна була надсилати гроші за те, щоб мене не чіпали. Спочатку він вимагав 120 тисяч. Я сказав, що таких грошей немає. Він скинув до 30 тисяч, потім — до 15, а закінчилося все трьома тисячами. Якщо ти на такі умови не погоджуєшся, тебе б’ють. Катують плоскогубцями, заганяють голки під нігті. У мене від цього почорніли пальці.

17 січня у мене був суд. Коли я сказав, що хочу бути присутнім на суді, а не слухати засідання в режимі конференції, мені вибили зуб. Вони не дають їздити на суди, тому що ув’язнені можуть комусь розповісти про те, що діється в колонії. Я наполягав, і мене побили так, що я на три дні потрапив в санчастину.

Укладений Денис Кметь розповів про тортури в колонії

7 березня матері кількох в’язнів Бердянської колонії № 77 записали офіційне звернення до української влади з вимогою вплинути на те, що відбувається в колонії. Жінки розповіли, як їх синів б’ють, катують і вимагають у них гроші. Матері укладених сказали, що, якщо найближчим часом ситуація не зміниться, вони оголосять голодування.

— Матері цих хлопців доведені до відчаю, — сказав «ФАКТАМ» адвокат Віктор Колбанцев. — Про те, що відбувається в цій колонії, відомо вже давно. Всі про це говорять, але ситуація не змінюється. Мені щодня телефонують мами ув’язнених, розповідають про випадки, які не вкладаються в голові. Днями розмовляв з мамою хлопця, якого побили так, що знадобилася порожнинна операція. Всі кажуть, що це робить адміністрація колонії разом з «козлами». Вимагання грошей там — звична практика. Є люди, з яких таким чином витягли до 300 тисяч гривень. У колонії, до речі, процвітає сепаратизм. За те, що ти говориш українською, тебе можуть змусити пробігти 20 кіл. А що стосується випадку з 23-річним Олександром, то, наскільки мені відомо, його згвалтували за те, що у нього є орден «За мужність».

Катерина Копачева