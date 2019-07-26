“Укрзалізниця” призначила нового директора із закупівель

Директором по закупівлях АТ “Укрзалізниця” призначений Сергій Довгаленко. Про це повідомляє прес-служба компанії.

“Ми ставимо за мету посилити процеси в компанії, пов’язані із закупівлями, їх плануванням, контролем і обліком. Тому цю позицію зайняв менеджер з великим досвідом роботи в даній сфері”, – зазначив глава “Укрзалізниці” Євген Кравцов.

З 2009 року Довгаленко займав керівні посади, зокрема, директора із закупівель в телекомунікаційних компаніях – Telecommunications Company, Bakcell (Азербайджан) та в авіакомпанії – Etihad Airways (Абу Дабі, ОАЕ).

Під його керівництвом вводилися SAP-процеси замовлень і управління матеріалами.

Крім того, менеджер працював в українському представництві LM Ericsson International AB і ДП “Reichle & De-Massari Україна”. У 2002 році в якості директора з закупівель і логістики він приєднався до ТОВ “Голден Телеком”.

“Під його керівництвом була побудована система закупівель, введені тендерні процедури і підпорядковані закупівлі в регіональних дирекціях, запроваджено проект розвитку нової мобільної мережі”, – йдеться в повідомленні.

З 2007 по 2009 роки працював на посаді директора з закупівель і логістики ВАТ “Фарлеп-Інвест” (телекомунікаційна група Vega).