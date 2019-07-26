У Київській області вилучили понад 200 кущів конопель та маку

Власник пояснив, що вирощував кущі для власного споживання. У Київській області В селі Шкнева патрульна поліція виявила незаконні посіви кущів конопель та маку.

Про це повідомляє прес-центр Національної поліції Київської області.

Для вилучення забороненого зілля і документування правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції.

Огляд домогосподарства поліція провела з письмової згоди 56-річного господаря. Під час огляду присадибної ділянки було вилучено 196 кущів маку 24 рослини конопель. Власник пояснив, що вирощував кущі для власного споживання.

Вилучені рослини направлені на експертизу.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Триває слідство.