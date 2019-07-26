Онищенко спростовує затримання своєї матері в аеропорту “Бориспіль”

У четвер, 25 липня, в аеропорту “Бориспіль” САП затримала підозрювану в участі в схемах розкрадання газу, видобутого за участю компанії “Укргазвидобування”.

Як повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, співробітники САП затримали передбачувану учасника злочинної організації за розкрадання природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ВАТ “Укргазвидобування”, яка переховувалася від слідства і була оголошена в розшук з серпня 2016 року.

“Зазначена особа підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України Кримінального кодексу України. Зараз детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подано клопотання до суду про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу”, – йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу “NABU Daily by Олег Новіков”, затримана – мати нардепа Олександра Онищенка Інеса Кадирова.

Проте сам Олександр Онищенко спростовує заяву про те, що його матір затримали в аеропорту.

“Не вірте викидними новин. Моя мати повернулася в Україну. Ночувала вдома. Деталі пізніше”, – заявив він.