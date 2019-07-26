Долар по 20 або 28?: Розгорнуте пояснення, що відбувається з гривнею від радника Зеленського Устенко

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера і радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в коментарі InfoResist розповів про те, як йдуть справи з національною валютою України, чого чекати далі і чим може обернутися для країни спекулятивна скуповування боргових розписок Міністерства фінансів.

Наводимо пряму мову:

Я б ось що сказав, моє розуміння ситуації: курс точно так само визначається, як і ціна будь-якого товару. Є попит – є пропозиція. Для того, щоб ми з вами чекали якогось грандіозного зміцнення гривні, додаткового зміцнення гривні, ну якихось таких відміток, тоді треба негайно припустити додаткову закачування валюти в країну. Закачування валюти в країну повинна відбутися або може статися за трьома основними напрямками. Перше велике напрямок – це різке збільшення припливу прямих іноземних інвестицій, чого я б не чекав до кінця року. Я очікую, що є покращання сприйняття України, притому різке сприйняття після відходу корумпованої колишньої адміністрації, яка очевидно тепер вже, по моєму, ні в кого вже не залишилося ілюзій на Заході та серед інвесторів займалася швидше очкозамыливанием, ніж проведенням реальних якихось реформ, тому що незважаючи на їхню риторику про те, що бізнес-клімат в країні поліпшується, притоки іноземних інвестицій зменшувалися і зменшувалися. Незважаючи на ось цю риторику, зміни ставлення до України, все одно я залишаю свій прогноз щодо притоку прямих іноземних інвестицій на рівні близько двох мільярдів доларів за поточний рік. Я не вірю, що так швидко відбудеться зміна. Зміна ставлення відбулося і відбувається на Україні, на позитивне. Але просто зміни стосунки для мене мало. Я хочу бачити притоки грошей. А притоки грошей збільшаться, але до кінця року вони не можуть швидко збільшитися за статтею прямі іноземні інвестиції. Наступний рік – це вже інша історія. На цей рік я ось так бачу ситуацію.

Друге, чому б ми могли отримати додаткові притоки іноземної валюти – це кредити, якими б нас почали завалювати. Але і тут я не бачу такого різкого кредитного буму для України. Я бачу можливість збільшення кредитного ресурсу для України, можливо, навіть для українського приватного сектора. Я вірю, що український приватний сектор раптом отримав можливість розблокувати свій доступ на зовнішні ринки запозичення капіталу, ринки все ще не дуже сприятливі, але вони вже мало не на 30 відсотків стали більш сприятливими для українського позичальника, принаймні з часу вже пішла адміністрації. Фактично всі події, які відбувалися в Україні і які так сильно критикували йде адміністрацією, вони в реальності сприймалися ну дуже скромно, якщо сказати, то вкрай прихильно інвестиційним співтовариством. Але знову-таки я не вірю в різкі збільшення кредитного ресурсу до кінця року. Вони можуть відбуватися протягом цього року, але за шість місяців я не вірю, що буде колосальний сплеск.

Ще одне, чому б я очікував сплеску грошей в Україну – це щось, що повинно залежати від наших заробітчан. Але від них притоки і без того великі, і я не вірю, що зараз вони ще більше збільшаться. Всякі міркування з приводу того, якщо Зеленський переможе, ми негайно виїдемо з цієї країни залишилися просто до колишньої риторики виборної кампанії. Я думаю, навіть багатьом хто робив подібного роду заяви під час передвиборної кампанії або виборчої кампанії просто вже соромно. Тому що риторику, яку ми від них чули, – «тепер я відразу поїду з цієї країни» – мені здається, що це вже просто історія. Для того, щоб у нас збільшилися подібного роду remittance (перекази від заробітчан, — ред.) треба було, щоб ці 25%, які заявляли про своє негайному повіті або, принаймні, частина з них виїхала і почала перераховувати сюди гроші. Але це теж навряд чи відбудеться. Ось чому я і за статтею remittance не очікував би збільшення грошей в іноземній валюті в Україні.

Більше того, мені здається, що відбувається як мінімум уповільнення еміграції з України, як максимум я б очікував поліпшення ситуації. Але от приватні розмови мої, принаймні, коло з професіоналами, але це дуже окрема група людей. Не так багато у мене є свидетельской життя, але ті, які я вів протягом останніх декількох тижнів, я б сказав, що є взагалі зацікавленість у поверненні, якщо враховувати, що мова йде про людей як мінімум з грошима, то я б сказав, що можлива закачування додаткової валюти від цих людей, якщо вони відкриють свій бізнес тут. І це, я так розумію, на що розраховує в своїй економічній логіці президент Зеленський, що ці люди почнуть повертатися, він запрошує повернутися. Але знову-таки я не очікую, що це відбудеться трохи чи не до кінця цього року. Тому такого великого припливу валюти в країну до кінця цього року, порівняно з тим, яке б я бачив, скажімо, місяць тому, я не вірю.

А що стосується попиту на валюту, він залишається незмінним. Можливо, він зменшився тільки по статті «населення». Населення, яке вже явно втратила хвилюватися і панікувати, але швидше за все послабило попит на валюту, що може впливати на зміцнення гривні. Я не кажу, що це все не відбудеться у більш довгостроковій перспективі, це може статися і це швидше за все відбудеться. Це пов’язано не тільки з позитивними моментами, але з цілою низкою ризиків для нас, але це просто дуже серйозна тема, яку реально треба описати в більш обширній економічної статті.

Тому, чесно кажучи, тим, що я бачу зараз, я не особливо задоволений. Я не особливо задоволений, тому що, я вважаю, що ось цей момент, який ми бачимо зараз у зміцненні валюти, більше захід спекулянтів в країну. Захід спекулянтів, які купують облігації внутрішньої державної позики, які завозять сюди валюту, змінюючи гривню, і ось дають можливість не йти на запозичення. Це і не погано для Мінфіну, єдине що мене тут насторожує, це те, що це запозичення на короткі періоди часу, це дуже погано, принаймні це дуже серйозне джерело ризику.

Друге, що мені не подобається, це те, що це починається і може швидко закінчитися. Як тільки раптом підуть якісь погані сигнали із зовнішніх ринків, а вони можуть піти, тому я схильний думати про те, що у нас є серйозні виклики і ризики, пов’язані з світовою економічною кризою, принаймні, уповільненням темпів світового економічного зростання, вообщем це не дуже добре такого роду зміцнення.

Другий аргумент, чому я не дуже радію, тому що я вважаю, що Національний банк повинен був активніше вести політику по стерилізації ринку і викуповувати валюти більше в порівнянні з тим, що вони викуповують зараз, для того, щоб наскільки це можливо активно формувати й активно додавати в наші резерви, вони не погані, це правда, але ні в якому разі не можна розслабитися. У наших економічних реаліях я б вважав за краще бачити додаткову закачування валюти у резерви Національного банку. Але з іншого боку Національний банк України є абсолютно незалежною інституцією і це їх повна відповідальність, що вони роблять і як вони бачать. Але от якби я керував Нацбанком, я б вважав, що треба активніше стерилізувати ринок. Але у них можуть бути свої власні міркування з цього приводу.

Що стосується ще одного «але», чому б я вважав, що до кінця року навряд чи буде таке вже сильне зміцнення, я б вважав, що вообщем-то вже не Верховна Рада, склад Кабінету Міністрів і вже пішла адміністрація президента – вони всі працювали в логіці поточного державного бюджету, який розрахований на курсовому пункті 30 гривень на кінець цього року. І це значить, що якщо змінюється курсової параметр, то ти ризикуєш недоотримати гроші в дохідну частину державного бюджету, що теж може бути серйозним джерелом ризику. Ось тому підводячи підсумок, я б вважав ось що: те, що ми бачимо зараз на ринку, це не комфортна курсова зона, я б вважав за краще бачити цю комфортність де-небудь на рівні 27-28. Але як мінімум точно не нижче 26,5. Я вважають, що це занадто.

Все-таки не забувайте, що ми ще до всього ж експортоорієнтована економіка, а коли в такій економіці відбувається зміцнення власної грошової одиниці, то страждає економічне зростання, а цього я б дуже не хотів би. Я вважаю те, що ми бачимо зараз, тренд зміниться, він повинен буде розвернутися, має відбутися коригування. Буде непогано, якщо ми закінчимо цей рік на курсовому параметрі ближче до тієї зоні комфортності, яка була визначена в бюджеті, тобто 27-28. Це нижче, ніж зона комфортності, ми повинні рухатися туди. Я вірю, що зовсім правда, що вже через півроку перебування нової влади в своїх офісах, у нас дуже серйозні шанси на те, що у нас буде серйозне зміцнення. Я маю на увазі друга половина наступного року.

Та я вірю, що ймовірність на зміцнення велика. Я навіть не хочу сказати, добре це чи погано, тому що знову-таки я бачу там ризики. Але я бачу, що шанси, там вони є. І я б дуже не хотів зміцнення гривні за рахунок спекулянтів, дуже б не хотів, за рахунок портфельних інвесторів або за рахунок тих, хто купує наші короткі боргові розписки у Міністерства фінансів. Тому що я б хотів бачити, і я розумію, що це хотів би бачити і президент Зеленський, це зміцнення гривні за рахунок різкого припливу прямих інвестицій. Тобто тих інвестицій, які підуть в реальний сектор економіки. Ось це важливо. В іншому випадку, якщо це буде захід спекулянтів в боргові розписки, а він повинен буде відбуватися, тому що обрізати його буде не можна, дуже багато реально готові інвестувати в цю країну. Ну просто багато з них це спекулянти, які готові на дуже короткі проміжки часу (інвестувати, — ред.). Тут є ризики, і як би нам не довелося задіяти механізм Бразилії, коли треба було обмежувати захід спекулянтів якимись тимчасовими термінами.