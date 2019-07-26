На Київщині чоловік домагався уваги дівчини, погрожуючи їй пістолетом

У Київській області був затриманий чоловік, що відкрив стрілянину просто посеред села.

Зокрема, даний інцидент мав місце в населеному пункті під назвою Шибеного. Тут чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт з групою людей.

При цьому його сподобалася одна з представниць даної компанії. Чоловік вирішив привернути увагу дівчини. Проте вона виявилася неприступною. Тому, щоб вразити дівчину, чоловік вирішив скористатися зброєю. Він дістав пістолет і почав стріляти з нього в бік місцевого магазину. Але такі його «підкати» закінчилися лише приїздом представників правоохоронних органів. Чоловіка заарештували.

Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за відповідною статтею. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.