Працівників Львівської залізниці спіймали на крадіжках палива на мільйон гривень

Працівників Львівської залізниці спіймали на крадіжках паливно-мастильних матеріалів на мільйон гривень.

Про це повідомляє прес-служба управління захисту економіки у Волинській області, передає ria-m.tv

Так, до складу групи входили машиністи, які організували схему розкрадання, їх помічники і складачі поїздів пункту обслуговування вантажних вагонів, а також громадянин, який купував паливо.

Машиністи створювали необхідні умови для зливу дизельного палива з тепловозів. Їх помічники розкривали дизельні баки і зливали паливо в спеціально підготовлені поліетиленові пакети. У заздалегідь обумовлених місцях машиністи зупиняли тепловози, де крадене паливо перевантажували в транспортні засоби і перевозили на підпільні АЗС.

Працівники залізниці діяли в нічний час 2-3 рази в тиждень, через разів зливали більше 500 літрів нафтопродуктів. Потім дизпаливо реалізовувалося на підпільних автозаправних станціях за цінами нижче ринкових.

Правоохоронці встановили дату, час і місце чергової крадіжки пального і затримали порушників — під час зливу дизельного палива з вантажного потягу сполученням Володимир-Волинський – Устилуг викрили трьох осіб.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.