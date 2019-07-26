Нові обличчя в Раді не є гарантією ефективності роботи парламенту — Шабунін

Віталій Шабунін у програмі «Право на гідність», що виходить в ефірі 24 каналу, підкреслив, що прихід в Раду 9-го скликання нових осіб, зовсім не є гарантією ефективної роботи вищого законодавчого органу.

Відомий антикорупціонер нагадав, що раніше парламент після виборів також оновлювався, причому істотно, і результат цього оновлення всім добре відомий.

Віталій Шабунін попереджає, що прихід в Раду нових осіб, зовсім не є гарантією ефективності її роботи. Наприклад, в 1994 році у ВР зайшло 86 відсотків нових осіб. Ті, хто застав ці часи, чудово пам’ятає і масові звільнення та гіперінфляцію, і «кравчучки». Далі все було вже не так погано, але і хорошого теж мало. Наприклад, вибори 2002 року оновили парламент на 62 відсотки. Підсумком стала Помаранчева революція.

У 2006 році в Раду теж зайшло 62 відсотки нових осіб. Цей парламент пропрацював лише рік. Також 62 відсотки нових осіб зайшло в Раду і в 2012 році. Діяльність парламенту цього скликання закінчилася Революцією гідності і диктаторськими законами. Зайшли нові обличчя в Раду і в 2014 році — підсумок всім відомий. Тому важливо, щоб особи, обрані до парламенту, були не тільки нові, але і якісними, якщо можна так висловитися.