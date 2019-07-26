У Римі за пластикові пляшки можна проїхатися в метро

Автомати розмістили на станціях Cipro на лінії A, Piramide на лінії B San Giovanni на лінії C.
Кожна відправлена на переробку пляшка відповідає еквіваленту п’яти євроцентів в балах. Це означає, що необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатньо балів для квитка. Бали переводять пасажирам через програми My Cicero і TabNet.
Автомати протягом року будуть працювати у випробувальному режимі, після якого влада прийме рішення про розширення або відмову від схеми.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Експериментальний проект зробив місто «першою великою європейською столицею», яка впровадила таку схему, заявила мер міста Вірджинія Раджі.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Індії школярі платять пластиком за навчання, а в Нігерії школи беруть плату пластиком.
За матеріалами «Європейська правда»
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