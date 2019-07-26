У Римі за пластикові пляшки можна проїхатися в метро

Автомати розмістили на станціях Cipro на лінії A, Piramide на лінії B San Giovanni на лінії C.

Кожна відправлена на переробку пляшка відповідає еквіваленту п’яти євроцентів в балах. Це означає, що необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатньо балів для квитка. Бали переводять пасажирам через програми My Cicero і TabNet.

Автомати протягом року будуть працювати у випробувальному режимі, після якого влада прийме рішення про розширення або відмову від схеми.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Експериментальний проект зробив місто «першою великою європейською столицею», яка впровадила таку схему, заявила мер міста Вірджинія Раджі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Індії школярі платять пластиком за навчання, а в Нігерії школи беруть плату пластиком.

За матеріалами «Європейська правда»

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