Фахівці назвали хвороби, що провокують рак

Лікарі розповіли про недугах, які можуть стати головною причиною розвитку раку. Однак про шкідливі звички і неправильне харчування як причини онкології забувати не варто.

По-перше, в список захворювань, що провокують рак, входять гастрит зі зниженою кислотністю, а також виразка шлунка, дисплазія, різні ерозії, мастопазия і гепатити B і C.

Ці недуги атакують імунну систему, роблять її слабкою і вразливою, тому онкологія розвивається не тільки раптово, але і дуже швидко.

Крім того, хвороба Епштейна-Барра і віруси папіломи переростають у онкологічні пухлини, а тому якщо людина раптом побачила зміни в самопочутті, то обов’язково потрібно відвідати фахівця.

І звичайно ж, не варто забувати про ВІЛ, при даному захворюванні може з’явитися безліч різних проблем, а рак – це одна з них.

: thehappy.news

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