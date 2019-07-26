Арестович: нова влада фактично «тр@хнула» стару еліту і це дуже навіть добре

Завершилися парламентські вибори, підраховані 100% голосів і вже можна констатувати той факт, що нова влада фактично «трахнула» стару еліту і це дуже навіть добре.

Інше питання, чиїми руками це все було зроблено, ким був проведений другий етап тихої революції, що по відношенню до команди Зеленського, що по відношенню до виборців.

Про це в інтерв’ю одному зі ЗМІ розповів політичний експерт Олексій Арестович.

За його словами, перший етап революції був на барикадах, війна, другий етап – тихо в кабінках виборці поставили галочки, тим самим відмовили в довірі всьому старому класу, всієї старої системи. У підсумку ми вперше маємо гармонійний парламент, який розділився за ціннісними спектрами – трохи за НАТО, трохи за дружбу з Росією, дуже багато за все, що завгодно, тільки так, щоб не було, як раніше, тобто, які бажають покінчити з системою.

Олексій Арестович зазначив, що стосується самих виборів, то успішний результат «Слуги народу» по мажоритарних округах не став для нього несподіванкою, швидше удило те, що партія Порошенка «Європейська Солідарність» пройшла в Раду і отримала відносно непоганий результат.