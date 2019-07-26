«Показали, як ченці розкошують, бачачи Путіна»: Соколова висміяла відвідання главою РФ Валаама

У своєму онлайн-шоу «Вечір з Яніною Соколовою» відома українська журналістка у притаманній їй манері голосно висміяла широко розповсюджену в підконтрольних Кремлю ЗМІ поїздку президента країни-агресора Володимира Путіна в Валаамский монастир.

В тому числі, українка постібалась над тим, як російські медіа пафосно висвітлювали процес фотографування Путіна з ченцями.

«Православний світ розбурханий – Володимир Путін спокусив ченців у Валаамському монастирі. Ай-ай-ай, Володимир Володимирович, ченців довели до гріхопадіння: фото з Путіним – не сотвори собі кумира, не возгордись, не чини перелюбу. До сатанинського фулхауса їм залишилося тільки зробити водник на святій воді і прикурити від свічки», – відверто посміялася вона. До того ж, Яніна вирішила натякнути жителям сусідньої країни, що, використовуючи такі сюжети, їх всіляко намагаються навчити сприймати свого лідера як божество.