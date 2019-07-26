При президентові Порошенко у влади були такі кадри, що за ними плаче не люстрація, а колонія суворого режиму — думка

Артем Овдієнко нагадав, що пропозиція Володимира Зеленського люструвати всіх топ-чиновників періоду президентства Порошенко зустріли шквалом критики.

Між тим, за словами оглядача, коли країною правив п’ятий президент у влади були такі особистості, що за ними плаче тюрма, а колонія суворого режиму.

Артем Овдієнко зазначив, що пропозиція Володимира Зеленського люструвати топ-чиновників, що працювали в період президентства Петра Порошенка зустріли шквалом критики. Головною тезою в даному випадку стала неприпустимість відсторонення від влади тих, хто після втечі Януковича з країни не дозволив розвалитися Україні.

Однак не варто забувати, що при президенті Порошенко у влади були такі персонажі, за якими плаче не люстрація, а колонія суворого режиму. Одним з таких, на думку Овдієнко, є Дмитро Головін, який очолив в 2016 році поліцію Одеської області. Подейкували, що він виконував всі незаконні накази місцевої влади, в тому числі, і організовував напади на активістів. Але чутки, як відомо, до справи не пришиєш. Однак у підсумку Головіна все-таки «взяли», підловивши на незаконному збагаченні. Правда, взяли його тільки зараз — під час президентства Порошенко ніяких питань до Головіну не виникало.