Вирубка амазонських лісів наближає кліматична криза

Найбільші в світі тропіки стрімко наближаються до «точки неповернення», після якої їх вже не можна буде відновити.

Стійка ерозія грунту послаблює роль амазонських лісів у стабілізації глобального потепління. Їх здатність поглинати вуглець може зменшитися настільки, що наслідки відчує на собі вся планета, кажуть вчені.

«Дуже важливо продовжувати озвучувати ці побоювання. Переломний момент не за горами, — розповідає Філіп Фирнсайд, професор Бразильського національного інституту амазонських досліджень. — Ми не можемо назвати точну дату, але вона близько. І, на жаль, є люди, які заперечують наявність небезпеки».

Експрес-інформація по країні

Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) – держава в Південній Америці.

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Столиця – Бразиліа

Найбільші міста: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Орізонті, Форталеза, Бразиліа

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 8 514 877 км2 (5-я в світі)

Населення – 203,26 млн чол. (5-я в світі)

Офіційна мова – португальська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,755 (75-я в світі)

ВВП – $2,346 трлн (7-я в світі)

Валюта – бразильський реал

Межує з Французькою Гвіаною, Сурінамом, Гайаною, Венесуелою, Колумбією, Перу, Болівією, Парагваєм, Аргентиною, Уругваєм

Різке зростання вирубки лісів у травні і червні цього року свідчить про те, що новий президент Бразилії Жаир Болсонару не робить нічого, щоб запобігти кризі, пишуть експерти.

Кліматичні зміни на планеті страшні не тільки ураганами, посухою, потопами і аномальною спекою. Вчені вирахували, що до кінця століття люди зіткнуться з гібридними і зміненими формами природних катаклізмів, про які поки мало що відомо.

«Навколо Світу. Україна» писав про самих страшних і небезпечних мешканців Амазонки.

За матеріалами Knife.media

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