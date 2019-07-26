Пушкар, обвинувачений НАПК в корупції, ховається від правосуддя

Він використовував інформацію з обмеженим доступом, щоб підтасувати результати тесту під час проходження конкурсу на посаду голови ДСА

Сергій Гармаш – керівник секретаріату Вищої ради правосуддя, не з’явився в суд, який був призначений на 23 липня 2019 року. Просто проігнорував засідання, на якому розглядали справу за звинуваченням його в корупції, незаконному використанні інформації з обмеженим доступом з метою підтасувати результати конкурсу на посаду голови ДСА.

Про це повідомило джерело у Шевченківському районному суді міста Києва.

А приводом для судових розглядів послужив протокол про корупцію, складений Національним агентством по запобіганню корупції.

Нагадаємо, як писали ЗМІ раніше, НАПК склала протокол до корупції стосовно Пушкаря ще 2 липня. Згідно з цим протоколом, чиновнику інкримінують правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення. Мова йде про незаконне використання інформації, що стала відома Пушкарю під час виконання ним службових повноважень.

У протоколі йдеться про те, що керівник секретаріату ВСП претендував на посаду голови Державної судової адміністрації, і щоб пройти конкурс, використовував інформацію з обмеженим доступом. А саме – інформаційні матеріали, що містять відповіді для перевірки кваліфікаційної вимоги «володіння іноземною мовою» для кандидатів на посади державної служби категорії «А». В результаті йому вдалося отримати найвищі бали за виконання завдання на знання іноземної мови.

У НАПК відзначили, що протокол про корупцію Пушкар підписувати відмовився, свою провину не визнав і звинуватив Агентство у свавіллі. Тим не менш, протокол був направлений до суду.

Нагадаємо, в березні ОАСК призупинив дію рішення Комісії з питань вищого корпусу держслужби при ВСП, що визначає переможцями конкурсу на керівні посади ДСА Сергія Гармаша та Ігоря Бута.

Пізніше це рішення було підтверджено в апеляційній інстанції.

Своє рішення суд обґрунтував тим, що очевидними є ознаки протиправності оскаржуваних рішень.

Руслан Якушев