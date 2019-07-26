«Дешеві повії!» «Гендерний» чиновник із Запоріжжя образив жінок і викликав гнів українців

Чиновник Запорізької обласної ради Владислав Марченко став фігурантом грандіозного сексистського скандалу.

Він опублікував на своїй сторінці в Facebook два пости, в яких образив жінок і звинуватив їх у тому, що вони часто буцімто самі провокують гвалтівників своїм зовнішнім виглядом.

Так, він висловив думку, що жінки повинні носити виключно закритий одяг, тому що в противному випадку вони нагадують йому «повій».

«Нижчих верств суспільства пропагується образ дешевої повії через попсу, фільми і підроблених ідолів. Але справжні королеви ніколи не стануть роздягатися на публіці. Подивіться на свій образ і розсудіть, на кого ви схожі більше: на королеву або повію. І тоді усвідомте, яке по праву може бути до вас відношення», – написав Марченко.

У другому пості він і зовсім назвав тих, хто засудив його за скандальний текст, «шматками лайна». Така поведінка викликала обурення громадськості. Адже з’ясувалося, що чиновник на додачу до всього займає посаду уповноваженого Запорізької облради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильства за гендерною ознакою.

«Нічого особливого: Владислав Марченко публікує тухлу пасту школяра з рунету про те, що «баба дура одягла спідницю, а думає що дорого коштує, а вона повинна бути скромна і в чадрі». Для більшої переконливості в кінці тільки копірайту і підписи Джейсон Стетхем не вистачає. А потім ще називає феміністок «шматками лайна». Нічого особливого», – обурився журналіст Євген Спірін.

Бурхлива дискусія з засудженням Марченко розгорнулася і в коментарях під постами. Люди дивуються з намагання чиновника вчити інших життя та правилами поведінки.

Українки також запустили флешмоб #забулазапитатиуМарченка в мережі на знак протесту проти заяви чиновника.