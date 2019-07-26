Прокурор у справі про закупівлю бронежилетів: Луценко незаконно втрутився в розслідування справи і дав незаконні вказівки

Підстав для проведення іншої експертизи в іншому закладі по даній справі немає

Керівник групи прокурорів Генпрокуратури у справі про закупівлю Міністерством оборони бракованих бронежилетів Микола Середа заявляє, що генеральний прокурор Юрій Луценко незаконно втрутився в розслідування справи і дав незаконні вказівки. Про це він сказав на брифінгу, передають «Українські Новини«.

«Не всі посадовці готові виконувати запит суспільства та вказівки президента у цій справі. 17 липня Луценко дав незаконну вказівку про призначення іншої експертизи в іншої експертної установи по цій справі… мені було висунуто ультиматум — або ви приймаєте таке рішення, або будете звільнені. Це вказівка незаконне і мною не було виконано», — сказав він.

Як повідомляється, підстав для проведення іншої експертизи в іншому закладі по даній справі немає.

Середа повідомив, що в рамках розслідування цієї справи було встановлено, що Міноборони планувало закупити 20 тис. бронежилетів, хоча потреби в цьому не було.

«На складах було необхідну кількість бронежилетів цього ж класу. Чому було прийнято рішення про закупівлю Міноборони цих бронежилетів, ніхто не може пояснити», — додав Середа.

Середа також зазначив, що балістичні характеристики ці бронежилети не витримали. В умовах дощу тканина пробивалася. Встановлено, що виробник використовував в бронежилетах набагато менше шарів тканини, ніж повинно бути. У квітні було поставлено 4 тис. бронежилетів. Насправді вони не відповідали технічним умовам. Пластини були неякісні.

Він підкреслив, що браковані бронежилети були прийняті на склади Міноборони під тиском міністра оборони.

Ім’я заступника міністра Середа не уточнив.

Відзначається, що в цілому було поставлено 11 тис. неякісних бронежилетів.

Надалі, як повідомив прокурор, для приховування слідів злочину чиновники Міноборони дали вказівки виробнику провести випробування бронежилетів, після чого нові випробування нібито показали, що нова партія бронежилетів вже була якісною.