Андрій Ілларіонов: Донбас і Крим можна повернути тільки одним способом

Цей текст зобов’язаний своєю появою замітці Ст. Зайдмана «Путіна можна зупинити невійськовим шляхом», в якому були використані деякі цитати з цього інтерв’ю, але, на жаль, не ті, які є точним і розгорнутим викладом моєї позиції.

Перше.

Ведуться Путіним військові операції невійськовим шляхом зупинити не можна.

Вторгнення путінських військ в Грузію в 2008 році було зупинено героїчним опором грузинських збройних сил і початком перебазировки ВПС США на бази в Румунії і Туреччини, а кораблів американського ВМФ – у Чорне море.

Вторгнення путінських військ в Україну в 2014-15 роках було зупинено героїчним опором добробатов і ВСУ, обошедшимся українцям в тисячі жертв, і початком військової допомоги Україні з боку західних союзників.

Готувалися путінські гібридні операції в країнах Балтії були зупинені превентивним розміщенням в них підрозділів НАТО (пропозиція, зроблена А. Пионтковским і прийняте альянсом в якості керівництва до дії).

Друга.

Путін сам по собі:

— не припинить підтримку сепаратистів у Молдові, Грузії, Україні;

— не виведе війська з Придністров’я, Абхазії, Південної Осетії, Криму, Донбасу;

— не поверне Молдові, Грузії, Україні окуповані території.

Так, і догляд Путіна від влади сам по собі нічого в цьому відношенні не змінить.

Третє.

Ті, хто вважає, що деокупації захоплених територій від Путіна можна буде досягти в результаті:

— мирних дипломатичних переговорів;

— введення (розширення, посилення тощо) антиросійських санкцій;

— заморожування активів путінських олігархів або його самого на Заході («накладення арешту на награбовані трильйони»);

— чи іншими подібними невійськовими діями,

живлять глибокі ілюзії.

Особи, які вважають, що Захід (його лідери, уряди західних країн) будуть заради інтересів Молдови, Грузії, України «тягати каштани з вогню», тобто вступлять у військову конфронтацію з Росією, однієї з двох найбільших ядерних держав у сучасному світі, не цілком адекватні.

Четверте.

Для Путіна війна проти України, за Крим, Донбас, Придністров’я носить особливий, сакральний, характер. В його свідомості виняткове місце посідає поняття так званої «історичної Росії». Це не тільки відмова у визнанні існування таких народів, як українці та білоруси. Це і сприйняття ним цієї війни не лише як війни за територію, але і як священної війни за відвоювання у «ворожих сил» свідомості мільйонів «російських православних людей. Увагу української суспільної думки нині прикута насамперед до Донбасу, вже багато менше – до Криму. А у Путіна в голові сидять не Донбас і не Крим, а Придністров’я до Дністра і вся Україна до Збруча.

Глибоко помиляються ті, хто вважає, що головний (єдиний) мотив дій Путіна – мільярди доларів, заради яких – минулих або майбутніх – він нібито готовий повернути окуповані території.

П’яте.

Подання Путіна про «історичної Росії» і її кордонах мають для нього справді «вистражданий» характер. Вони виникли не на порожньому місці і не вчора. І від них не відмовиться ні за які гроші і не з-за якихось санкцій.

Ще на Бухарестському саміті НАТО Путін намагався переконати президента США Джорджа Буша в тому, що Україна як держава є непорозумінням. Половина її території, з його точки зору, належить Росії. Це було в квітні 2008 року. У січні 2012-го він писав вже про «великої Росії» і її кордонах на кінець 18 століття. А в травні 2019 року про «історичної Росії» він заявив військам на параді на Червоній площі в Москві.

Це виступ Путіна перед російськими військами 9 травня 2019 року кшталт промови Сталіна перед випускниками військових академій 5 травня 1941 року: «Пора кінчати з оборонним гаслом, оскільки він застарів і з його допомогою вже неможливо придбати ні п’яді землі. Червона Армія повинна звикнути до думки, що ера мирної політики закінчилася і почалася ера насильницького розширення соціалістичного фронту. Той, хто не розуміє необхідності наступальних дій,— обиватель або дурень«.

Той, хто вважає, що Путін готовий «торгувати» захопленими територіями тоді, коли він де-факто закликав війська до «визвольного походу» по «звільненню» території «історичної Росії», той не розуміє необхідності наступальних дій (і далі по вышепроцитированному сталінському тексту).

Шосте.

Молдові, Грузії, Україні повернути окуповані території можна тільки одним способом. Тим самим, яким вони були захоплені. Тобто військовою силою. Інших способів не існує.

Сьоме.

Чи можуть ці країни повернути окуповані у них території сьогодні (найближчим часом)? Для будь-якої адекватної людини, знайомого з подіями останніх років, відповідь однозначна: ні. Сьогодні ні Молдова, ні Грузія, ні Україна повернути окуповані території не можуть. З цілком очевидної причини – через співвідношення сил. Таке визнання може не подобатися, але це факт життя. При нинішньому стані збройних сил, економіки, держапарату, при нинішньому відсутність у цих країн потужних союзників ці країни повернути свої території не можуть. При існуючих нині розколи в політичних класах молдавського, грузинського, українського суспільств це неможливо. Природно, Молдова, Грузія, Україна, ослаблені внутрішніми запеклими суперечками, є ідеальними партнерами жертвами для Путіна.

Восьме.

Коли можливо домогтися повернення окупованих територій? І яка стратегія, здатна привести до вирішення цього питання? Якщо залишити емоції в стороні, то для того, щоб хоча б почати обговорення питання про повернення окупованих територій в скільки-небудь реалістичному ключі, Молдова, Грузія, Україна повинні стати іншими:

— вони повинні стати незрівнянно сильніше в економічному, політичному, військовому відносинах;

— у них повинні з’явитися справжні потужні союзники, їх підтримують і розділяють їх позицію;

— при цьому повернення окупованих територій можливий тільки після перемоги цих країн у військовому конфлікті.

Дев’яте.

Є історичні приклади повернення окупованих територій? І які вони?

У 1871 році після перемоги в ході франко-пруської війни Німеччина відібрала у Франції Ельзас і Лотарингію. Французи змогли повернути ці провінції:

— через чотири з половиною десятиліття;

— силою – в результаті перемоги у Першій світовій війні;

— з допомогою найпотужніших союзників того часу – Британської імперії, Російської імперії, США.

Через 20 років Німеччина знову відібрала Ельзас і Лотарингію. Франція знову змогла їх повернути:

— через п’ять років;

— силою – в результаті перемоги у Другій світовій війні;

— з допомогою найпотужніших союзників того часу – Британської імперії, США, СРСР.

У 1949 році Німеччина була розділена на Західну і Східну. Могла тоді Західна Німеччина відвоювати східну частину країни у СРСР? Відповідь очевидна – ні. Але Західна Німеччина змогла возз’єднатися зі Східною Німеччиною:

— через 40 з гаком років;

— в результаті перемоги Заходу в Третьої світової (Холодної) війні;

— з допомогою найпотужніших союзників того часу – США, Великобританії, Франції;

— за згодою переможеного в Холодній війні СРСР.

Десяте.

Наведені приклади з історії провідних європейських країн показують, які інгредієнти потрібні для повернення втрачених територій:

— стратегічне терпіння (Х років), проект з повернення територій не слід планувати ні рік, ні на 5 років;

— інші збройні сили, інша економіка, інша держава;

— перемога у війні, навіть якщо вона називається «Холодної» або «Гібридної»;

— допомога найпотужніших союзників;

— згода переможеного агресора.

Нарешті, за попереднім випадкам агресій видно, що Путін вважає за краще нападати на слабшого, на того, кому важко себе захистити, на того, у кого немає союзників, на того, кому обов’язково прийдуть на допомогу. Саме так він перешкоджав об’єднанню Молдови, саме так він нападав на Грузію і Україну, які не є членами НАТО. Як відомо членів НАТО не нападав не тільки Путін. На них не нападали ні Андропов, ні Брежнєв, ні Хрущов, ні навіть Сталін. Тому найкращий спосіб забезпечити країні найбільш високий рівень безпеки в сучасному світі – це вступ до НАТО.

Цей текст не слід розглядати як порада, не рецепт, ні як рекомендацію для чиїх-небудь дій, ні як авторський прогноз того, що нібито обов’язково відбудеться.

Це лише безпристрасний аналіз положення країн, значна частина територій яких в останні три десятиліття була окупована.

А також ідентифікація базових умов, виконання яких необхідно для їх деокупації.

Андрій Ілларіонов