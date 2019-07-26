Як не перетворити парламент на цирк: Супрун дала кілька порад майбутнім депутатам

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун звернулася до майбутнім народним депутатам, які увійдуть в комітет з питань охорони здоров’я, і дала їм кілька порад.

Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, до парламенту не пройшов жоден депутат, який працював у комітеті з питань охорони здоров’я поточного скликання.

«На жаль, кількість конструктивних і відповідальних депутатів у ньому було критично мало, проте їх внесок у трансформацію охорони здоров’я важко переоцінити. За це ми дуже вдячні. Незважаючи на підтримку кількох народних обранців, будь результат доводилося буквально вигризати», – сказала Уляна Супрун.

Глава міністерства вважає, що нові депутати повинні винести тему охорони здоров’я за рамки політичних інтересів.

«Парламентський комітет повинен бути майданчиком для конструктивного діалогу, учасники якого спираються на факти, здоровий глузд і національні інтереси України. Не варто перетворювати його в автомат з генерування инфоповодов і поширенню фейків, брехні і скандалів», – заявила вона.

Уляна Супрун також закликала виключити всяку дискримінацію і не займатися «законодавчим спамом».

«Кількість не означає якість. Не грайте в законодавчий спам, який не має нічого спільного з вирішенням проблем українців. Спирайтеся на реальність і не будуйте собі повітряні замки (або будь-які інші замки). Кількість прийнятих законопроектів, які можуть бути втілені в життя і принести користь – ось реальний показник якості роботи комітету», – вважає в.о. міністра.

Супрун також застерегла депутатів від спроб «побудувати комунізм».